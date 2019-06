Macron chce v čele EU zkušené lidi, zmínil Timmermanse i Barniera

Lidé, které mimořádný summit vybere jako nový tým do vedení Evropské unie, musí být dostatečně zkušení a musí se chtít soustředit na některá konkrétní témata, jako je bezpečnost Evropanů, boj s klimatickými změnami nebo růst a modernizace evropského hospodářství. Při příchodu na večerní jednání v Bruselu to novinářům řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Německá kancléřka Angela Merkelová naznačila, že jednání budou "velice obtížná", podle ní je zejména třeba vyhnout se konfliktu s Evropským parlamentem.

Jako osoby s dostatečnou zkušeností zmínil Macron například nynějšího prvního místopředsedu komise Franse Timmermanse, vyjednavače pro brexit Michela Barniera a komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou. K Timmermansovi v čele EK se ale při příjezdu na summit vyjádřil odmítavě český premiér Andrej Babiš.

Naopak současný šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker vidí Timmermansovu kandidaturu optimisticky. "Frans je jeden z lidí, s nimiž je nutno vážně počítat," řekl při příchodu na jednání.

Macron tak stejně jako minulý týden na řádném summitu unie ke stejnému tématu vynechal jméno německého europoslance Manfreda Webera. Toho do čela Evropské komise prosazují v květnových volbách do europarlamentu vítězní lidovci z Evropské lidové strany (EPP) a dosud za ním stála i německá kancléřka Merkelová.

Právě trvání lidoveckých premiérů a prezidentů na Weberovi řádný summit EU před týdnem zablokovalo. A od té doby se o řešení složité otázky intenzivně vyjednává.

Pro jednání zřejmě předseda schůzky Donald Tusk počítá s variantou, že by se Weber stal novým předsedou europarlamentu a vedení komise by připadlo socialistovi Timmermansovi. Kuloární teorie v takovém případě zmiňují možnost, že by se po Tuskovi koncem roku stal novým předsedou Evropské rady například končící belgický premiér Charles Michel, či jeho nizozemský kolega Mark Rutte.

Macron by chtěl rychlé rozhodnutí o funkcích, které může summit přímo ovlivnit, především tedy o nástupci Junckera v čele komise, o novém vysokém představiteli pro zahraniční a bezpečnostní politiku a o tom, kdo vystřídá Tuska při vedení unijních summitů. Řešení by podle něj mělo odrážet geografickou rovnováhu napříč unií i co nejspravedlivější zastoupení mužů a žen. O novém šéfovi Evropské centrální banky (ECB) podle něj padne rozhodnutí až něco později.

S možným nástupem Timmermanse do čela komise mají ale problém nejen státy ze středu a východu Evropy, včetně zemí Visegrádské skupiny, tedy Polska, Maďarska, Slovenska a ČR, ale také údajně například Italové. Premiér Babiš Timmermansovo jméno při příchodu jednoznačně odmítl s tím, že není vhodnou osobou, která by mohla sjednotit Evropu.

"Je pravda, že pan Timmermans se vícekrát vyjádřil negativně k našemu regionu, a taky měl úplně jiné názory na migraci, než máme my," uvedl Babiš, který současného místopředsedu EK popsal jako "člověka, který bývalé východní Evropě moc nefandí". Země V4 by si podle českého premiéra rovněž představovaly vyšší zastoupení žen ve vedoucích funkcích. Babiš v této souvislosti konkrétně hovořil o komisařce Vestagerové.

Summit se obvykle snaží o konsensuální rozhodování, Tusk už ale dal najevo, že o věci může nechat hlasovat, rozhodnutí chce totiž mít v neděli v noci či nejpozději v pondělí. V týdnu totiž bude europarlament vzešlý z květnových voleb hlasovat o svém novém předsedovi.