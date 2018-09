Matka s dítětem spadla pod metro, schovali se v prohlubni

Tříčlenná rodina v londýnském metru zázračně přečkala pád do kolejiště, kde nad nimi přejela právě přijíždějící souprava. Podle britské policie se do kolejiště kvůli chvilkové nepozornosti nejdříve zřítila matka s malým dítětem, za nimi pak skočil otec, aby je zachránil. Kvůli blížícímu se vlaku se však všichni tři museli ukrýt do prohlubně mezi kolejemi.

Incident se stal ve stanici Baker Street v centru Londýna v pátek pozdě večer. Podle informací stanice BBC se matka s kočárkem příliš přiblížila k hraně nástupiště, ztratila rovnováhu a spadla do kolejí. Její partner se jí snažil pomoci, ale přijíždějící souprava je přinutila ukrýt se mezi kolejemi, kde nad nimi vlak přejel. Všichni vyvázli bez zranění, zdravotníci je ale převezli do nemocnice na vyšetření.

"Když kočárek s dítětem a jeho matkou skončí na kolejích před soupravou metra, do kterého se zrovna chystáte nastoupit. Naštěstí se nikomu nic nestalo," napsala jedna z očitých svědkyň na Twitteru.