Mayová chce další odklad brexitu. Už je znám další termín

Britská premiérka Theresa Mayová v úterý po více než sedmihodinovém zasedání své vlády oznámila, že hodlá požádat Evropskou unii o další odklad termínu brexitu. Aktuální termín odchodu Británie z EU je 12. dubna. Východisko z brexitové krize chce premiérka nyní hledat v jednáních s předsedou opozičních labouristů Jeremym Corbynem. Ten už její nabídku k jednání "s velkou radostí" přijal. Předseda Evropské rady Donald Tusk v reakci na prohlášení Mayové zdůraznil, že není jasné, jaký bude výsledek jednání, a vyzval k trpělivosti.

"Opustit (EU) s dohodou je nejlepším řešením, takže budeme potřebovat další prodloužení článku 50, které ale bude co možná nejkratší a které skončí v okamžiku, kdy schválíme dohodu," uvedla premiérka v prohlášení s odkazem na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací před více než dvěma lety spustila jednání o odchodu Británie z EU. Cílem odkladu aktuálního termínu brexitu podle ní je, "abychom odešli včasně a spořádaně".

Ve snaze dostat Británii z patové situace Mayová nabídla předsedovi Labouristické strany Jeremymu Corbynovi, aby s ní jednal o novém brexitovém plánu, který by zajistil, že Británie opustí EU s dohodou.

Jakýkoli nadstranický plán, který by měl být po jednáních předložen ke schválení parlamentu, musí být podle Mayové ale založen na brexitové dohodě, kterou vyjednala v loňském roce s Bruselem. "Musíme se zaměřit na náš budoucí vztah s Evropskou unií," zdůraznila premiérka s odkazem na politickou deklaraci, která není součástí brexitové dohody.

Pokud by poslanci nový brexitový plán neschválili, předložila by jim vláda sérii alternativních návrhů týkajících se budoucího vztahu Británie s EU, o kterých by mohli hlasovat. "Vláda je připravena řídit se stanoviskem sněmovny," dodala Mayová.

Premiérka zároveň zdůraznila, že vše, o čem dnes hovořila, se musí stihnout do 22. května, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu. "Toto je těžká doba pro všechny... Ale můžeme a musíme najít kompromis, který zajistí Britům to, pro co hlasovali," dodala na závěr Mayová, která je podle svého mluvčího v případě schválení dohody stále připravena odejít.

Corbyn nabídku Mayové k jednání o dalším brexitovém plánu přijal s "velkou radostí". Nejdůležitější podle něj nyní je, aby Británie EU neopustila 12. dubna bez dohody. Corbyn zopakoval, že labouristé chtějí zůstat v celní unii s EU, mít přístup k jednotnému trhu a zajistit ochranu práv zaměstnanců.

"I když ani po dnešku nevíme, jaký bude konečný výsledek, buďme trpěliví," reagoval na prohlášení Mayové předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten již minulý pátek svolal na 10. dubna mimořádný summit EU. Právě na něm by mohli šéfové států a vlád EU schválit či zamítnout další odklad brexitu. Zprávu o jednání Mayové s Corbynem přijal s povděkem brexitový koordinátor Evropského parlamentu Guy Verhofstadt, který konstatoval, že "lépe pozdě než nikdy".

Ministři zahraničí Německa a Francie Heiko Maas a Jean-Yves Le Drian vyzvali na společné tiskové konferenci v New Yorku Británii, aby vyjasnila svou pozici. "Tři roky po jejich rozhodnutí (v referendu) musí Britové přijít s jasnou linií, protože jinak bohužel nastane v následujících dnech tvrdý brexit," uvedl Le Drian.

Kritiku si Mayová vysloužila od zastánců tvrdého brexitu ve vlastní straně. "Je velkým zklamáním, že proces brexitu byl nyní svěřen Jeremymu Corbynovi a Labouristické straně," řekl bývalý konzervativní ministr zahraničí Boris Johnson. "Výsledkem téměř jistě bude - pokud Corbyn prosadí svou - že zůstaneme v celní unii," dodal. Podle něj ale tento přístup premiérky Mayové "nemůže vydržet". Kriticky se k nabídce Mayové postavila i severoirská unionistická strana DUP, která podporuje její menšinovou vládu, ke schválení dohody však pomoci nechce.

Rozdělena není v pohledu na nový plán jen premiérčina strana, ale i členové kabinetu. Navzdory tvrzení mluvčího o jednotném hlasování vlády byli podle zdrojů listu The Guardian nejméně čtyři ministři na dnešním jednání proti novému odkladu. Ministr a stoupenec rázného odchodu z EU Michael Gove však televizi Sky News řekl, že konzervativci jsou ve věci odchodu jednotní. "Myslím, že se pokoušíme zajistit, aby všichni pracovali na variantě opuštění EU v nejbližším možném termínu," prohlásil muž označovaný za kandidáta na příštího předsedu strany.

Skotská první ministryně a šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová varovala parlament, aby se měl na pozoru, neboť se může ze strany Mayové jednat o "past". "Pokud poslanci umožní, aby 12. duben prošel, aniž bychom se zavázali k boji v evropských volbách, stal by se 22. květen dnem odchodu, z nějž by nebylo úniku... a pak by premiérka mohla říci: je to moje dohoda nebo žádná dohoda," napsala Sturgeonová na twitteru.