Mayová: EU chce pomoci Británii s irskou pojistkou

Evropská unie je ochotná pomoci britské vládě získat podporu pro dohodu o brexitu, která narazila na odpor londýnských zákonodárců zejména kvůli takzvané irské pojistce, jež se týká budoucího režimu na irské hranici. Po jednání s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem to řekla britská premiérka Theresa Mayová. Tusk potvrdil, že EU je odhodlaná Mayovou podpořit, prý ale není jasné, jak by taková podpora měla vypadat.

"Dlouhá a upřímná diskuse s premiérkou Theresou Mayovou před brexitovým summitem. Je jasné, že sedmadvacítka chce pomoci. Otázka ale je jak," napsal Tusk na twitteru.

Mayová podle agentury Reuters v Bruselu řekla, že její jednání s lídry unijních států jsou teprve na začátku a že její vláda by zejména potřebovala záruky, že irská pojistka je pouze dočasným řešením. Premiérka rovněž ujistila, že kabinet se bude připravovat na možnost, že dohoda o odchodu Británie z EU britským parlamentem nakonec neprojde.

Jablkem sváru mezi britskou vládou a Dolní sněmovnou je nyní zejména režim na irské hranici. Irská pojistka by platila v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by začátkem roku 2021 začal platit záložní plán, který by de facto znamenal celní hranici mezi britským Severním Irskem a ostatními částmi Británie. O zrušení takového stavu by přitom nemohla rozhodnout Británie sama, potřebovala by souhlas všech unijních zemí.