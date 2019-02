Mayová slíbila hlasování o brexitové dohodě

Britská konzervativní premiérka Theresa Mayová uvedla, že parlament nebude příští týden hlasovat o brexitové dohodě, má se tak ale stát do 12. března. Labouristická opozice odklad kritizovala. Označila jej za lehkomyslný pokus donutit poslance, aby si vybrali mezi dohodou o podmínkách odchodu, kterou Mayová dojednala s Bruselem, a brexitem bez dohody. Zákonodárci již dokument jednou odmítli.

"Příští týden s (brexitovou dohodou) do parlamentu nepřijdeme, ale zajistíme, že se tak stane do 12. března," řekla Mayová novinářům v letadle cestou do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch na summit Evropské unie a Ligy arabských států (LAS). Odchod z EU 29. března s dohodou je podle ní stále možný a britská vláda na takovém scénáři pracuje.

Mayová, kterou britský parlament pověřil pokusem o změny v předjednaném textu dohody o brexitu, se v Šarm aš-Šajchu v neděli sejde ke dvoustrannému jednání se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem. Pravděpodobné jsou i její další bilaterální schůzky. Žádný průlom, který by odblokoval nynější pat kolem odchodu Británie z EU, se ale nečeká.

Labouristický mluvčí pro brexit Keir Starmer nazval odklad hlasování "vrcholem nezodpovědnosti". Parlament podle něj nesmí dovolit, aby byl v časové tísni nucen volit mezi Mayové dohodou a neřízeným brexitem.

Předsedkyně vlády má v Dolní sněmovně v úterý vystoupit se zprávou o pokroku v jednáních s unií. Následující den budou poslanci projednávat další postup. Opět by tak mohl vstoupil do hry plán labouristické poslankyně Yvette Cooperové s cílem donutit vládu při pokračování patové situace k odkladu brexitu.