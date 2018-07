Merkelová a Seehofer se dohodli na řešení migrační otázky

Německá kancléřka Angela Merkelová a ministr vnitra Horst Seehofer se dnes dohodli na kompromisním řešení migračního sporu. Seehofer po více než čtyřhodinovém jednání s kancléřkou prohlásil, že ve funkci ministra vnitra zůstává. V neděli přitom jako jedno z řešení navrhl svou rezignaci. Merkelová následně oznámila, že souhlasí se zřízením tranzitních center na hranicích s Rakouskem, odkud budou migranti registrovaní jinde v EU vraceni. Postoj koaličních sociálních demokratů (SPD) ale zatím není jasný. Jejich šéfka Andrea Nahlesová během dne upozornila na to, že není možné automaticky počítat s tím, že sociální demokraté kompromis mezi CDU a CSU v azylovém sporu podpoří.

"Dohodli jsme se," řekl po jednání CDU a CSU Seehofer. Dohoda podle něj přináší udržitelné řešení migrační otázky a také způsob, jak na německo-rakouské hranici zastavit migranty, kteří do Německa míří protiprávně.

Spor ohrožoval nejen budoucnost spolkové vlády, ale také tradiční unii sesterských vládních stran Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Merkelové a Seehoferovy bavorské Křesťanskosociální unie (CSU).

Jeho ústředním bodem byl Seehoferův požadavek odmítnout již na německých hranicích ty migranty, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, ve Švýcarsku nebo Norsku. Merkelová byla proti, neboť se obávala dominového efektu na evropských hranicích, nejdříve proto požadovala bilaterální dohody s jednotlivými unijními zeměmi.

Kancléřka na noční tiskové konferenci po jednání špiček CDU a CSU oznámila, že kompromis počítá s tím, že migranti umístění v tranzitních střediscích budou vraceni do země první registrace až po dohodě s dotčenými státy. Pokud taková úmluva existovat s danou zemí nebude, chce Německo další postup s vracením migrantů řešit v rámci dohody s Rakouskem.

Odmítání vybraných migrantů na hranicích je podle stanoviska spolkové vlády přípustným opatřením, které neodporuje takzvaným dublinským dohodám, které řeší unijní azylová pravidla. Celý spor mezi Seehoferem a Merkelovou byl tedy spíše politickou otázkou.

Seehofer před dnešní schůzkou listu Süddeutsche Zeitung řekl, že se nachází v situaci, která je pro něj nepředstavitelná. Prý se nenechá z vlády propustit kancléřkou, které pomohl po loňských volbách do sedla.

Při stranické poradě CSU Seehofer v neděli podle zdrojů z jednání nastínil tři možné scénáře řešení krize. Buď ustoupí v otázce migrační politiky kancléřce Merkelové, nebo se jí postaví. To by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce a vládní koalice by se mohla rozpadnout. Třetí možností je jeho demise, které prý dával přednost.