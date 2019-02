Merkelová je pro diskuzi o odzbrojování, chce přizvat i Čínu

Vypovězení smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF) kvůli jejímu porušování Ruskem je pro Evropu velmi špatnou zprávou, míní německá kancléřka Angela Merkelová. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově řekla, že by ráda znovu zahájila diskuzi o odzbrojování, a to i s Čínou. Ve svém projevu se také jasně přihlásila k multilateralismu.

Merkelová připomněla, že po skončení studené války panovala v Evropě naděje, že se vztahy s Ruskem dlouhodobě zlepší, což se ale nestalo. Zvláště v posledních několika letech se podle ní výrazně zhoršily. Odsoudila anexi Krymu i ruské zapojení do bojů na východní Ukrajině. Německo a Francie se tamní situaci sice snaží řešit, "řešení je ale velmi daleko".

Šéfka německé vlády také řekla, že Rusko léta porušovalo smlouvu INF, jejímž cílem byla primárně bezpečnost Evropy. Proto je nadcházející konec smlouvy po rozhodnutí USA zahájit půlroční proces odstoupení od dohody velmi špatnou zprávu pro kontinent. Krok Washingtonu má ale za pochopitelný.

Změna vztahu s Ruskem i další hrozby podle ní ukazují, jak potřebná je i dnes Severoatlantická aliance. "Potřebujeme NATO jako stabilizační kotvu v bouřlivých dobách," poznamenala.

Zopakovala také německý cíl do roku 2024 zvýšit výdaje na obranu na 1,5 procenta hrubého domácího produktu. Zároveň ale poznamenala, že nejde jen o posilování výdajů na obranu. Zásadní pro bezpečnost je podle ní také navýšení rozvojové pomoci. Na rychlejší zvyšování obranných výdajů tlačí především USA.

