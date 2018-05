Merkelová: Spojené státy už nás prostě nebudou bránit

Evropa musí vzít svůj osud do vlastních rukou, je přesvědčena německá kancléřka Angela Merkelová. Už to není tak, že nás Spojené státy budou prostě bránit, řekla v Cáchách na západě Německa při předávání Ceny Karla Velikého francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi.

"Buďme upřímní, pokud jde o společnou zahraniční politiku, je Evropa ještě v plenkách," řekla dnes mimo jiné Merkelová, podle níž je přitom společná zahraniční politika existenciálně nutná. Druh konfliktů se totiž od konce studené války zásadně změnil, a navíc se řada z nich odehrává "přímo před našimi dveřmi".

"A už to není tak, že nás Spojené státy budou prostě bránit, ale Evropa musí vzít svůj osud sama do svých rukou. To je úkol budoucnosti," zdůraznila Merkelová, která od loňského nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta v podobném duchu hovoří opakovaně.

S Trumpem se v řadě zahraničněpolitických otázek - stejně jako Macron nebo šéfka britské vlády Theresa Mayová - neshodne. Patří k nim i otázka dohody o íránském jaderném programu, od níž se americký prezident rozhodl odstoupit.

"Víme, že stojíme před extrémně komplikovanou situací," řekla dnes v narážce na tento krok Merkelová. "Eskalace posledních hodin ukazuje, že jde skutečně o válku a mír, a můžu jen na všechny zúčastněné apelovat, aby jednali zdrženlivě," poznamenala v reakci na útok íránských jednotek umístěných v Sýrii na izraelské cíle a následnou izraelskou odvetu.