Merkelová: Všichni máme zájem o spořádaný brexit

Evropská unie i Británie musejí udělat všechno pro dosažení dohody o podobě brexitu, spořádaný odchod Británie z evropského bloku je lepší pro obě strany. Německá kancléřka Angela Merkelová to ve čtvrtek řekla v Bratislavě před schůzkou s kolegy z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska.

"Všichni máme zájem, a to vidím i u britské vlády, že chceme spořádaný brexit. Je to pro nás lepší. Je naší povinností udělat všechno pro to, abychom k takovéto dohodě dospěli," řekla Merkelová novinářům po jednání se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim.

Podle Merkelové předpokladem dosažení dohody je, aby Británie uvedla, co přesně v souvislosti s brexitem požaduje. Německá kancléřka rovněž zdůraznila potřebu ochrany jednotného vnitřního trhu EU, což je v souvislosti s takzvanou irskou pojistkou spornou otázkou kolem brexitu.

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března. Poslanci Dolní sněmovny dříve odmítli podpořit dohodu, kterou vyjednala s EU premiérka Theresa Mayová. Hlavním sporným bodem dokumentu je právě irská pojistka, která má zabránit vzniku přísného režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU. Řada britských poslanců se obává, že pojistka ve své nynější podobě představuje riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu.