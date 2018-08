Migranti z lodi Aquarius se rozpovídali o pekle, které zažili

Z letiště na Maltě ve čtvrtek ráno odletělo do Paříže 59 afrických migrantů, které před dvěma týdny na ostrov přivezla záchranářská loď Aquarius a které se Francie rozhodla převzít v rámci iniciativy několika evropských zemí. Eritrejci, Nigerijci, Súdánci nebo Kameruňané během letu vstříc evropské pevnině vylíčili agentuře AFP své předchozí těžkosti a naděje, které vkládají do budoucnosti.

Téměř pro všechny to byl první let v životě. To, že zamíří do Francie, se mnozí dozvěděli ani ne dva dny před odletem. Devětadvacetiletá Súdánka Midra přiznala, že o zemi, která ji má přijmout, neví nic. Přesto říká, že až zavolá domů zprávu, že je ve Francii, její rodině se uleví a bude na ni hrdá.

"Vůbec jsme nespali, celou noc jsme slavili," popsala náladu před odletem rovněž dvaceti devítiletá Irène z Kamerunu. Byla šťastná, že může opustit Maltu, kde měla zakázáno vycházet z ubytovny.

Celkem bylo v letadle 12 žen. Jejich cestu na Maltu provázelo násilí. Další mladá Kameruňanka Dorcas byla v libyjské metropoli Tripolisu nucena k prostituci. "Byla jsem tam šest měsíců... Jednoho dne mě odvedli k moři a pět a dvacet nás naložili do člunu," líčí. Na moři strávili migranti tři dny "bez jídla a bez pití".

Sní po normálním životě

Ve člunu byla také dvaceti osmiletá Josiane - krajanka Dorcas. Předtím byla v Libyi "rok nemocná" a rovněž byla vystavena sexuálnímu násilí. "Celé měsíce jsem se necítila jako člověk," tvrdí Kameruňanka s tváří pokrytou ekzémem a třesoucím se hlasem vzpomíná na pětiletou dceru, která zůstala v její vlasti.

Se svými pěti dětmi ve věku od tří do dvanáct let cestovala Nidal se Súdánu. "Potřebuju pro ně normální život. Jako matka mám povinnost je chránit," říká.

Bývalý eritrejský voják Habtommr byl na své cestě šest týdnů zadržován, dokud jeho blízcí nezaplatili výkupné 3300 dolarů (73 000 korun). "Libyjci pijí, kouří, znásilňují chlapce i dívky, je to nelidské. Dnes jsem naživu, ale jakoby ve mně něco umřelo," popisuje své zkušenosti obrovitý třiceti šestiletý muž. Nyní se chce naučit francouzsky, najít si práci a "být zodpovědný".

Po příletu na pařížské letiště Roissy byli migranti rozděleni do několika autobusů, které s nimi zamířily do ubytoven v různých koutech Francie. "Bude to obtížné a s tím počítám. Ale vím, že to půjde," citovala AFP 23letého Nigerijce Augustina.