Ministr Érsek chce omezit auta na silnicích, svoji limuzínu nabízí veřejnosti

Slovenský ministr dopravy Arpád Érsek nabídl veřejnosti, že ve vládní limuzíně sveze zájemce, kteří z jihu Slovenska dojíždějí do Bratislavy za prací. Jde o součást kampaně za snížení počtu vozidel na silnicích, státní železniční dopravce ZSSK zase propaguje příměstské vlaky.

S příchodem nového školního roku se doprava na silnicích v Bratislavě a v jejím okolí zahustila, v dopravní špičce se tam mimo prázdnin, víkendů a svátku tradičně vytvářejí zácpy. Situaci v příštích měsících ještě zhorší nová omezení kvůli výstavbě dálničního obchvatu Bratislavy a rekonstrukce vytížené dálnice D1 od hlavního města do Trnavy na západě země.

"Se mnou se rovněž někdo může svézt. I vy se držte toho, že vezmete souseda nebo někoho, abyste neseděli sami v autě," řekl Érsek ke kampani pod názvem Jedu jinak. Zájemci o jízdu s ministrem ve vládní limuzíně budou losováni.

Slovenský ministr dopravy Érsek bydlí v jihoslovenském městě Šamorín, které je od centra Bratislavy vzdáleno zhruba 25 kilometrů. Mezi oběma městy vyrostlo v uplynulých letech mnoho nových obytných lokalit a jízda autem z tohoto směru do slovenské metropole patří k nejkomplikovanějším.

Podle ministerstva dopravy ve většině případů se v osobních autech vozí jen řidič. Pokud by lidé sdíleli vozidla, mohlo by to omezit dopravní zácpy ve slovenské metropoli.

Érsek rovněž propagoval cestování veřejnou dopravou nebo na kole. "Já musím jít příkladem. Já rovněž pojedu jinak, jednou autobusem, jednou vlakem," uvedl ministr, který v úterý cestoval vlakem.

Kampaň s cílem propagovat vlakovou dopravu zase rozběhl železniční dopravce ZSSK, který v červnu přidal do grafikonu nové příměstské vlaky. Kromě Bratislavy se kampaň ZSSK zaměří i na další větší slovenská města Košice a Žilinu. Nové spoje v Bratislavě a okolí v srpnu zase spustil tamní regionální autobusový dopravce.

Slovenská metropole ovšem nemá ve svých okrajových částech vybudována větší záchytná parkoviště, na která by navazovala síť městské hromadné dopravy. Právě taková infrastruktura by podle odborníků rovněž mohla pomoci snížit počet aut v samotném městě.