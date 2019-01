Ministr: Jsme si vědomi bezpečnostních rizik ohledně Huawei

Francie si je vědoma rizik, která by znamenal přístup společnosti Huawei Technologies do chystaných 5G sítí, a až to bude potřeba, přijme určitá opatření. Prohlásil to francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Společnost Huawei čelí v současné době obviněním, že by čínská vláda mohla využívat její produkty ke špionáži.

"Jsme si vědomi těch rizik... a přijmeme nezbytné kroky, až to bude třeba," citovala Le Driana agentura Reuters. Šéf francouzské diplomacie měl o tématu hovořit ještě i se svým čínským protějškem.

Huawei kvůli obavám ohledně špionáže čelí restrikcím na některých západních trzích včetně Spojených států. Firma ale takové obavy označuje za nepodložené.

Zatímco USA zakázaly používání výrobků Huawei úřadům, Nový Zéland, Austrálie či Japonsko firmě znemožnily přístup do chystaných 5G sítí. V Evropě již výhrady k působení Huawei projevily úřady v Británii, Belgii či v Norsku a varování zaznělo také od Evropské komise.

Před používáním softwaru a hardwaru společnosti Huawei varoval loni v prosinci i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).