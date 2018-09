Ministr se vzdal funkce kvůli kariéře své ženy

Norský ministr dopravy a komunikací Ketil Solvik-Olsen oznámil, že rezignuje na svou funkci kvůli kariéře své ženy, která je lékařkou. Na rok s ní odejde do Spojených států, kde získala práci v dětské nemocnici. Jeho rozhodnutí je vnímáno jako příkladný krok pro rovnoprávnost pohlaví.

Šestačtyřicetiletý Solvik-Olsen je členem pravicové antiimigrační strany Pokrok, úřad ministra zastává od roku 2013. Politik řekl, že by rád v této práci pokračoval, ale chce splnit slib daný své ženě.

"Dostal jsem se na životní křižovatku, teď je řada na mé ženě, aby si splnila svůj sen. Dohodli jsme se na tom před mnoha lety," řekl ministr ve čtvrtek televizní stanici TV2 Nyhetskanalen.

Na sociálních sítích se jeho gestu dostalo uznání. "Úctyhodné", "fantastický příklad", psali uživatelé Twitteru.

Norsko je v této problematice stejně jako ostatní severské země pionýrem. V posledním žebříčku sestavovaném Světovým ekonomickým fórem se v rovnosti mezi muži a ženami umístilo druhé hned za Islandem.

