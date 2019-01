Ministr vnitra: Do Francie se zanedlouho vrátí džihádisté

Během několika týdnů se do Francie vrátí několik desítek islámských radikálů, kteří v minulých letech odešli bojovat do Sýrie a byli zajati. V rozhovoru poskytnutém BFM TV to v úterý řekl francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. Návrat džihádistů do vlasti zorganizuje sama Francie kvůli obavám, aby se po plánovaném stažení Spojených států ze Sýrie nedostali radikálové na svobodu.

Do Francie by se mělo podle zpravodajského kanálu TV v následujících několika týdnech vrátit asi 130 mužů a žen, kteří se v minulosti přidali k teroristické organizaci Islámský stát (IS) v Sýrii. "Někteří se již vrátili a byli uvězněni, známe je. Ti, kteří se teprve vrátí, poputují rovněž do vazby," zdůraznil ministr vnitra.

Osoby, které by se měly nyní vrátit do Francie, jsou podle BFM TV v současnosti zadržovány pod dohledem kurdských milic na východě Sýrie. Francouzské úřady se ale obávaly, že by se džihádisté po avizovaném stažení amerických sil mohli dostat na svobodu a případně se nepozorovaně vrátit do Francie, proto se je rozhodly samy převézt do vlasti a postavit před soud.

Francouzi tvořili největší skupinu zahraničních bojovníků původem z Evropy, kteří se k Islámskému státu (IS) v Sýrii přidali.