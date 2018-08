Muslimka odmítla podat ruku muži. Vysoudila odškodné

Švédka hlásící se k islámu vyhrála soudní proces ohledně nepovedeného pracovního pohovoru na pozici tlumočnice. Žena se totiž rozhodla, že z náboženských důvodů nepodá ruku muži, který onen pohovor vedl. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Čtyřiadvacetiletá Farah Alhajehová u soudu argumentovala tím, že se z náboženských důvodů vyhýbá kontaktu s osobami opačného pohlaví, samozřejmě s výjimkou rodinných příslušníků. Soud ve Švédsku proto rozhodl, že má překladatelská společnost sídlící v Uppsale vyplatit ženě odškodné ve výši 40 tisíc švédských korun, v přepočtu asi sto tisíc korun českých.

"Věřím v Boha, což je ve Švédsku velmi ojedinělé. Nikomu tím neubližuji, proto by měli lidé akceptovat to, co dělám," popisuje Farah Alhajehová a dodává, že věří, že je možné následovat pravidla jak svého náboženství, tak i země, ve které žije.

Vedení společnosti se hájí tím, že se ke svým zaměstnancům chová bez jakýchkoliv rozdílů. Zároveň nehodlá připustit změnu pozdravu potřesením ruky pouze na základě pohlaví jedince. Švédský ombudsman v oblasti diskriminace však vzal v úvahu "právo jedince na tělesnou integritu a důležitou roli státu na ochranu náboženské svobody". Zároveň si žena údajně položila ruku na srdce, když se schylovalo k rozloučení a tedy k podání ruky. Tímto gestem se podle svých slov snažila předejít nedorozumění.

Podle překladatelské společnosti by ale mohlo popírání pozdravu podáním ruky bránit Alhajehové ve výkonu povolání. Takové argumenty však soud rovněž odmítl.