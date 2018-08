Na Maltě se vylodilo přes sto uprchlíků z lodi Aquarius

Do přístavu maltské metropole Valletty ve středu vplula loď Aquarius se 141 migranty, které vzala na palubu minulý pátek u libyjských břehů. Malta v úterý povolila lodi zakotvit poté, co se pět států Evropské unie dohodlo, že si migranty mezi sebou rozdělí. Skupina SOS Méditerranée, která Aquarius provozuje společně s Lékaři bez hranic (MSF), v podvečer na twitteru uvedla, že všechny přepravované osoby se vylodily.

Při vyloďování uprchlíků pomáhala maltská armáda. Po ukončení lékařské prohlídky budou migranti převezeni do přijímacího centra, kde budou rozděleni podle zemí, které souhlasily s tím, že uprchlíky přijmou. Jde o Francii, Německo, Lucembursko, Portugalsko a Španělsko.

Malta nejdříve minulý pátek Aquarius odmítla přijmout a nedlouho na to ji následovala Itálie. Loď se poté několik dní plavila po Středozemním moři bez možnosti zakotvit. Na palubě bylo podle humanitárních pracovníků přes 70 dětí. Většina migrantů zachráněných v pátek asi 45 kilometrů od Libye pochází z Eritreje a Somálska.

UPDATE The 141 rescued people have arrived at a port of safety today after being rescued by the #Aquarius team last Friday. The disembarkation at the port of La Valletta, Malta, is now complete. pic.twitter.com/cFRrqWXyKn