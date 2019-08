Na pláže Sardinie se vrací tuny písku, který odnesli turisté

Tuny písku, oblázky a škeble zabavené v zavazadlech turistů se vracejí na Smaragdové pobřeží na severozápadě italského ostrova Sardinie. Na místním letišti ve městě Olbia se cestovatelům systematicky prohledávají zavazadla a za pašování písku lze dostat pokutu od 500 do tři tisíce eur (asi 12 900 až 77 300 korun). Za posledních deset let bylo výletníkům zabaveno kolem deseti tun písku. Nejčastěji ho přepravovali v půllitrových lahvích, napsal server The Local.

"Je to do očí bijící (množství), člověk tak dostane představu, jak rozšířené skutečně je brát si písek z pláží," řekl deníku Corriere della Sera Augusto Navone, ředitel přírodní rezervace na ostrově Tavolara u severovýchodního pobřeží Sardinie.

Rezervace pod jeho vedením, italští lesníci, místní úřady a vedení letiště v Olbii podepsali dohodu, že co největší možné množství zabaveného písku skončí znovu na plážích. Ve spolupráci s geology už určili dvě místa. Zatímco písek směřuje na pláž Porto San Paolo jižně od Olbie, na ostrůvek Tavolara putují oblázky a škeble. Na zmíněné pláži už skončilo zhruba šest tun písku.

Vbrzku by se měly na místech, kde lidé na ostrov Sardinie vstupují, objevit cedule, které budou v několika jazycích návštěvníky od sbírání písku, škeblí a oblázků zrazovat.

Zaměstnanci letiště v Olbii zabaví rok co rok kolem dvou tun písku, uvádějí místní média. Pasažérům trajektů bylo zase loni v létě při kontrolách v tamějším přístavu, kde kontroly nebývají tak přísné, zabaveno zhruba 500 kilogramů písku.

Některá města zvažují, zda vstup na pláž nepodmínit zákazem velkých tašek a osušek, aby si turisté písek úmyslně, nebo mimoděk neodnášeli.