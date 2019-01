Na protest "žlutých vest" dohlédne 80 tisíc policistů

Zhruba 80 tisíc příslušníků bezpečnostních sil bude po celé Francii dohlížet na již deváté kolo protestů hnutí žlutých vest, které se má uskutečnit nadcházející sobotu. V pořadu televize TF1 to řekl premiér Édouard Philippe. Vláda podle něj rovněž chystá nový zákon, který by měl mimo jiné zpřísnit postih výtržníků na demonstracích.

"Příští sobotu bude (v ulicích) téměř 80 tisíc členů bezpečnostních složek, (z toho) 5000 v Paříži, abychom dohlédli na to, že nebude docházet k excesům a abychom mohli provádět zadržení," uvedl premiér Philippe. Podle agentury AFP 80 tisíc policistů a četníků dohlíželo na demonstrace hnutí žlutých vest naposledy v polovině prosince. Posledního protestu minulou sobotu se přitom podle francouzských úřadů zúčastnilo po celé zemi jen 50 tisíc lidí.

Rozhodnutí výrazně zvýšit počet policistů v ulicích padlo podle Philippa v reakci na násilí, které provázelo osmé kolo protestů minulou sobotu. Lidé, kteří sahají na demonstracích k násilí, nebudou mít podle francouzského premiéra "poslední slovo".

Philippe zároveň avizoval "nový zákon", který zpřísní postih výtržníků na demonstracích. Vzniknout by měl mimo jiné seznam, který by obsahoval jména známých výtržníků, jimž by byl následně přístup na demonstrace zakázán.

Od 17. listopadu loňského roku, kdy se konala první sobotní demonstrace žlutých vest, bylo podle premiéra Philippa odsouzeno v souvislosti s protesty již přes tisíc lidí. Vazbu policie uvalila na zhruba 5600 lidí. "Nehodláme akceptovat, že někteří využívají tyto manifestace, aby ničili," zdůraznil.

Příznivci hnutí žlutých vest se svolávají především prostřednictvím sociálních sítí. Zpočátku jim vadilo plánované zdražení pohonných hmot, které vláda pod tlakem zrušila. Postupně ovšem lidé dávali na demonstracích najevo celkovou nespokojenost se svou životní situací i s reformní politikou prezidenta Emmanuela Macrona.