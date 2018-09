Na ranvej letiště v Lyonu vjel muž, motiv činu nejasný

Francouzská policie zadržela muže, který prorazil dvoje prosklené dveře a vjel svým vozem na ranvej mezinárodní letiště v Lyonu. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Motiv činu není znám. Provoz letiště byl do odvolání přerušen.

Zadržený muž nejprve jel po silnici nedaleko letiště vysokou rychlostí v protisměru, prorazil zábranu u menšího lyonského letiště Bron a následně zamířil k většímu mezinárodnímu Saint-Exupéryho letišti. Vůz pak prorazil dvojici skleněných dveří na Terminálu 1 a vjel na přistávací dráhu, kde se jej ovšem podařilo policii dostihnout. Pronásledovaný muž se pokusil z vozu utéci, byl ale zadržen.

Podle mluvčí místní prefektury Christelle Monteagudové není motiv mužova chování zatím znám a v této fázi vyšetřování nelze ani nic vyloučit.

Dramatic eyewitness video captures moment driver speeds onto airport runway in Lyon, France, before fleeing on foot as police give chase in multiple vehicles.



The car had rammed through glass terminal doors before authorities were able to make an arrest. https://t.co/vdcVMQvuNN pic.twitter.com/x71Q2rjxN8