Napětí v Německu. V Halle se hajlovalo i plivalo na policisty

Účastníci pondělní demonstrace ve východoněmeckém městě Halle hajlovali a napadali policisty. S odvoláním na policii o tom informovala agentura DPA. Ve městě severozápadně od Lipska se sešlo zhruba 450 lidí v reakci na smrt mladého Němce, který zemřel v nedalekém městě Köthen po střetu s dvojicí Afghánců.

Policie zahájila po pondělní demonstraci v Halle, které leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, deset trestních řízení. Několik účastníků "smutečního pochodu" podezřívá z trestných činů užívání symbolů protiústavních organizací a ublížení na zdraví.

Podle agentury DPA někteří protestující při akci hajlovali, další provolávali nacistický pozdrav Sieg Heil. Řada demonstrantů byla pod silným vlivem alkoholu a někteří plivali na policisty. Došlo i k potyčkám s policií.

Pochod se v Halle uskutečnil v reakci na smrt 22letého Němce, který zemřel v nedalekém městě Köthen poté, co se dostal do střetu se dvěma Afghánci ve věku 18 a 20 let. Podle pitvy zemřel mladík na akutní selhání srdce, které nebylo "v přímé příčinné souvislosti s utrpěnými zraněními". Podle agentury DPA je mrtvým bratr známého příznivce krajní pravice z Köthenu.

Kolik z 450 účastníků demonstrace v Halle náleželo ke krajně pravicové scéně, policie zatím neuvedla. Protidemonstrace se zúčastnilo asi 80 až 100 lidí.

Pochod za mrtvého Němce se v pondělí uskutečnil také v samotném Köthenu, tam se ale podle policie obešel bez incidentů. Na akci se zhruba 550 účastníky, kterou zorganizoval zemský poslanec za protiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD), dohlíželo několik set policistů.

Velkou přítomnost policie si vyžádaly zkušenosti z uplynulých dní ze saského města Chemnitz (Saská Kamenice), kde se uskutečnila řada demonstrací v reakci na vraždu 35letého Němce. Podezřelá je z ní trojice přistěhovalců ze Sýrie a Iráku. Dva z nich policie zadržela, po třetím se pátrá. Minulý týden německé úřady pátrání rozšířily i na zahraničí.