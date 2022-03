NATO na Ukrajině nezasáhne, Ukrajina ale zbraně dostane, řekl Scholz

Severoatlantická aliance do války na Ukrajině nezasáhne, Kyjev ale může počítat s německými dodávkami humanitárního i vojenského materiálu. Novinářům to ve středu před jednáním s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem řekl německý kancléř Olaf Scholz. Podle Stoltenberga je nyní odpovědností NATO zabránit rozšíření konfliktu do dalších zemí. Oba opětovně vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ruskou invazi na Ukrajinu zastavil.

"Stojíme na straně Ukrajinců, podporujeme je v jejich odporu proti ruské agresi a podporujeme je v obraně jejich země finančními prostředky, humanitární pomocí a také pokračujícími dodávkami vojenského materiálu," prohlásil Scholz. "Je ale nutné jasně a srozumitelně říct, že NATO do této války vojensky nezasáhne," zdůraznil.

"NATO nese odpovědnost, aby se konflikt nerozšířil do dalších zemí," řekl Stoltenberg. "Je to Putinova válka a on ji musí zastavit," dodal.

O Putinově odpovědnosti hovořil i Scholz, který ruský vpád na Ukrajinu označil za bezdůvodný a nepochopitelný. "Každý v Rusku musí vědět, že prezident Putin jako jediný nese odpovědnost za smrt a zranění ruských vojáků," řekl. Uvedl také, že Putin uvrhl do utrpení nejen Ukrajince, ale i Rusy.

Scholz rovněž zopakoval, že na ohrožení bezpečnosti Evropy vyvolané Ruskem již Berlín zareagoval tím, že se země rozhodla navýšit výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Německo doposud neplnilo tento cíl, ke kterému se zavázaly státy aliance, loni na zbrojení vydalo asi 1,6 procenta HDP.

Stoltenberga ve čtvrtek v Berlíně čekají ještě jednání s ministryní obrany Christine Lambrechtovou a s ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou. Na příští týden je do Bruselu svolán mimořádný summit NATO.