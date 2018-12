Návrhářku nepustili do Versailles. Nelíbila se jim její róba

Vstup do zámku ve Versailles odepřel tamní personál mladé módní návrhářce, která vytváří módu z 18. a 19 století, horuje pro ni a sama takové šaty běžně nosí. Pětadvacetiletá Paloma Bernotová se dozvěděla, že je její róba jako z doby před 200 lety pro návštěvu nevhodná, napsal francouzský list Le Parisien.

"Do Versailles jsem chtěla už jako malá holka," řekla deníku Bernotová, která se chystala jednu z nejslavnějších francouzských památek navštívit s manželem.

Mladá stylistka tvrdí, že jiné šaty než starobylé nenosí. Kontrole u vstupu vysvětlovala, že to není přestrojení, ale její všední oděv. Člen ostrahy ji sice nechal projít, ale průvodce v zámku už ne, i když předtím vystála několikahodinovou frontu.

Poté, co sestra Bernotové příběh zveřejnila na twitteru, se vedení instituce omluvilo a mladé ženě věnovalo dvě vstupenky zdarma. Poukázalo ale také na to, že do zámku je zapovězen vstup lidem v kostýmech nebo maskách, které by mohly ohrozit umělecká díla nebo jinak narušit návštěvu.