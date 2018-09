Nejsilnější cestovní pas už nemají Němci, ale Singapuřané. Obyvatelé tohoto městského státu v jihovýchodní Asii se díky němu dostanou do 127 zemí bez víza, ve 39 státech vízum dostanou při příjezdu a pouze do 32 zemí světa musejí žádat o vízum předem. Vyplývá to z Pasového indexu, který sestavuje globální poradenská společnost Arton Capital.

Český pas v poměru k loňsku, kdy se umístil sedmý, posílil o dvě příčky. Páté místo, které znamená volný přístup do 162 zemí, zaujímá spolu s pasy Malťanů, Malajsijců, Novozélanďanů a Australanů.

Německý pas klesl na druhou příčku, kde mu dělají společnost pasy Dánska, Švédska, Finska, Lucemburska, Norska, Nizozemska, Jižní Koreje a USA. Jejich držitelé mají dveře otevřené do 165 států světa.

V porovnání s minulým rokem si polepšilo také Slovensko, které se z desáté příčky vyšvihlo na šestou k Islandu, Litvě a Slovinsku. Slováci mají volný přístup do 161 zemí, kdežto loni se takto dostali do 148 států.

Na poslední příčce je stejně jako loni pas afghánský, jehož majitelé se bez jakéhokoli omezení dostanou pouze do pěti zemí, v 25 státech jim vystaví vízum po příjezdu a do zbylých 168 zemí o něj musí požádat předem.

Nejvíce si za poslední rok polepšili držitelé pasů gruzínských a ukrajinských. Ti první mohou navštívit bez omezení o 38 zemí více než loni, s ukrajinským pasem se člověk volně dostane do 34 zemí více než v předchozím roce.

Společnost Arton Capital také sestavila seznam "nejotevřenějších zemí" na základě počtu států, jejichž občany na své území pouštějí bez víza či s udělením víza při příjezdu. Na špičce je namátkou Bolívie, Kambodža, Pobřeží slonoviny, Gabon, Madagaskar, Katar, Uganda, Rwanda či Federativní státy Mikronésie.

Index porovnává pasy všech 193 členských zemí OSN plus šesti území - Tchaj-wanu, Macaa, Hongkongu, Kosova, Palestiny a Vatikánu.