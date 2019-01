Němci chrání užitková zvířata. Částečně povolí odstřel vlků

Německá vláda zvažuje, že částečně povolí odstřel vlků v zájmu ochrany užitkových zvířat. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová a životního prostředí Svenja Schulzeová chtějí v polovině ledna objasnit, zda má být odstřel vlků usnadněn, informovala agentura s odvoláním na mluvčí obou ministerstev. Rostoucí populace vlků ohrožuje zejména ovce a kozy.

Schulzeová už přislíbila změnu zákona na ochranu přírody tak, aby bylo možné střílet zvláště nápadné vlky. Mluvčí ministerstva poznamenala, že už nyní je možné odstřelit vlka, který je schopen překonat dostatečně vysoký elektrický ohradník.

Ministryně Klöcknerová chce jít zjevně ještě dál. V dopise adresovaném vládní kolegyni Klöcknerovou požádala, aby využila všech právních možností, které pro snížení stavu vlků skýtá mezinárodní a evropské právo týkající se ochrany druhů. O dopise informoval deník Rheinische Post.

Příslušný zákon by měl být podle Klöcknerové změněn tak, aby v budoucnu umožňoval "umírněnou regulaci stavu".

Vlk byl v 19. století v Německu vyhuben a opět se vrátil teprve na přelomu tisíciletí. Podle německého ministerstva zemědělství v zemi opět žije kolem 600 vlků, přičemž jejich počet každým rokem roste o 25 až 30 procent. Zhruba každé tři roky se tak jejich stav zdvojnásobí. Jenom v roce 2016 bylo v Německu evidováno více než tisíc rozsápaných užitkových zvířat.

Vlci v Německu žijí v severním pásu od hranic s Polskem a Českou republikou až po hranici s Nizozemskem. Podle aktuálních oficiálních údajů je v Německu 73 vlčích smeček, což je o 13 více než před rokem. Poprvé se jedna smečka objevila také v Bavorsku na jihu Německa.

Organizace na ochranu zvířat a biodiverzity považují ochranu vlků za nedotknutelnou a úvahy o povolení odstřelu těchto psovitých šelem je kontroverzní téma. Klauzule o potřebě najít strategii ohledně regulace vlčí populace se dokonce dostala do koaliční dohody z minulého roku. Jasné dosud není ani to, kdo by měl dostat povolení vlky střílet.

V současnosti mohu němečtí farmáři žádat o kompenzace za zvířata, která padnou za oběť vlkům. Dostávají také dotace na stavění elektrických ohradníků.

V České republice připravuje program péče o vlky Agentura ochrany přírody a krajiny. Měl by stanovit pravidla a také nastavit postup v případech, kdy se tyto šelmy chovají nestandardně. Vlk ale patří ke kriticky ohroženým druhům, a je proto chráněný. S jeho odstřelem se počítá jen ve výjimečných případech.

Také v českých zemích byli poslední vlci odstřeleni koncem 19. a počátkem 20. století. Na území ČR se vlci začali vracet v polovině 90. let minulého století, v Beskydech byl například poprvé ověřeně pozorován v roce 1994. Zvířata pravděpodobně přišla ze Slovenska.

Kromě Beskyd se vlci postupně objevili v Jeseníkách a Rychlebských horách, v Lužických horách, v Krkonoších, v okolí Máchova jezera na Českolipsku, na Šluknovsku a Děčínsku, na Broumovsku, ale i na Šumavě a v Krušných horách. Vlci v českých horách pocházejí podle odborníků z Německa a Polska.

Přínosem vlka v krajině je podle ochránců přírody regulace přemnožených zvířat, jako jsou divoká prasata, daňci, jeleni a srnci. Negativní stranou návratu vlků jsou škody, které způsobují především chovatelům hospodářských zvířat, hlavně ovcí. Na člověka vlci podle odborníků neútočí.