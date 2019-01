Němec najížděl autem do lidí, chtěl zabíjet cizince

Pět lidí zranil o silvestrovské noci na západě Německa 50letý muž, který najížděl autem do skupin ve městech Bottrop a Essen. Podle ministra vnitra spolkové země Severní Porýní- Vestfálsko měl muž v úmyslu zabíjet cizince. Zadržený je německý občan a pochází z Essenu, informovala agentura DPA.

"Ten muž měl jasný úmysl zabíjet cizince," uvedl ministr Herbert Reul, který přijel do Bottropu. Právě v tomto městě v oblasti Porúří najížděl 50letý muž úmyslně do skupin lidí, kteří slavili příchod nového roku na centrálním náměstí Berliner Platz. Podle Reula se pokusil narazit do lidí celkem třikrát. Čtyři osoby přitom utrpěly zranění, z toho jedna 46letá žena byla dočasně v ohrožení života. Mezi zraněnými je také jedno dítě.

Pachatel následně odjel do nedalekého Essenu, kde zaútočil počtvrté, když najel na autobusové zastávce do skupinu lidí a lehce zranil jednoho člověka. Podle dřívějších informací jsou mezi pěti zraněnými i lidé původem ze Sýrie a Afghánistánu.

Policie muže zadržela v Essenu. Při zatýkání prý měl nenávistné poznámky na adresu cizinců. Kromě toho mají vyšetřovatelé informace o tom, že je psychicky nemocný.