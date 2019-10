Německá boxerka bojuje za nošení hidžábu v ringu

Zeina Nassarová je slibnou představitelkou německého ženského boxu, ale nebojuje jen v ringu. Usiluje rovněž o to, aby byl její muslimský šátek hidžáb akceptován na mezinárodních utkáních, a to bez ohledu na kritické hlasy, píše agentura AFP.

Jednadvacetiletá Berlíňanka s jemně nalíčenou tváří rámovanou šátkem pastelových barev, který skrývá její vlasy, a se slunečními brýlemi nad čelem nijak své ambice netají. Olympijské hry v Tokiu v příštím roce a pak ty v Paříži v roce 2024 jsou jejím velkým snem a velkým cílem.

Zeina Nassarová, která se narodila a vyrostla ve čtvrti Kreuzberg, která je domovem studentů, umělců a velké turecké komunity, může nyní snít o tom, že se pro olympijské hry kvalifikuje.

Letos v únoru totiž Mezinárodní asociace amatérského boxu (AIBA) upravila své předpisy a povolila nošení hidžábu v ringu.

"Teď jsou podmínky pro kvalifikaci pro všechny stejné. Počítá se jen sportovní výkon. Nemůžeme být diskvalifikováni kvůli vzhledu," říká mladá sportovkyně, která na tréninku i při soutěžích nosí hidžáb.

Studentka pedagogiky a sociologie

Od té doby, co v době dospívání objevila ženský box, musela Zeina Nassarová překonávat překážky. "Musela jsem se dvojnásob snažit nejen proto, že jsem žena, která dělá box, ale navíc nosím šátek," říká.

Na svém kontě má již titul mistryně Německa za rok 2018 a šest titulů mistryně Berlína v kategorii pérové váhy. Ze 24 oficiálních utkání zvítězila Zeina Nassarová se svými 57 kilogramy osmnáctkrát, z toho jednou knokautem, což je v této kategorii vzácné.

"Můj styl je velmi nekonvenční, ale jsem velmi rychlá. V tom je moje síla!" prohlašuje nadšeně. Tato studentka pedagogiky a sociologie se nemohla zúčastnit mezinárodních zápasů kvůli svému šátku.

Letos ji Německá federace boxu nominovala pro mistrovství Evropy pro boxery mladší dvaadvaceti let, ale Zeina Nassarová nemohla nastoupit právě kvůli svému vzhledu.

Sportovkyně, která mluví i arabsky a pravidelně jezdí do Libanonu, odkud pocházejí její rodiče, nikdy nepomýšlela na to, že by při boxu odložila svůj hidžáb. "Proč bych to měla dělat? Bylo mi vždy jasné, že budu nastupovat k zápasům se svým šátkem," zdůrazňuje.

V Německu se diskuse kolem šátku zklidnily a hidžáb je široce akceptován ve jménu náboženské svobody.

Avšak olympijské ambice Zeiny Nassarové, stejně jako dalších sportovců provozujících svou disciplinu s hidžábem, vyvolávají kritiku v obecnějším kontextu pronikání náboženství do sportu. Letos v únoru se musela francouzská sportovní značka Decathlon vzdát úmyslu prodávat ve Francii hidžáb pro sportovní účely.

"Sexuální apartheid"

"Přestože federace boxu stejně jako většina sportovních federací ustoupily, olympijská charta se nezměnila a dále zakazuje jakýkoli politický, náboženský a rasový projev," připomíná prezidentka Mezinárodní ligy práv žen Annie Sugierová.

Tato aktivistka pranýřuje účast zemí, jako je Írán a Saúdská Arábie na olympijských hrách, protože tyto země nutí své sportovkyně, aby byly zakryté od hlavy po paty. "Je to sexuální apartheid," tvrdí. Zdůrazňuje, že tato móda je trhem o stamiliardách eur, který láká četné módní značky. Zeina Nassarová je tváří značky Nike, která uvedla před téměř dvěma lety na trh hidžáb pro sport.

Zeina Nassarová, velmi aktivní na sociálních sítích, se považuje za vzor pro mladé muslimky. Podílí se na kampani u příležitosti 70. výročí německé ústavy a zdůrazňuje, že čtvrtý článek hlásá, že je zaručena svoboda vyznání.