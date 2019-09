Německá církev bude zvažovat vysoké odškodné pro oběti zneužívání

Představitelé německé katolické církve budou na svém zahájeném setkání zvažovat i návrh pracovní komise na razantní zvýšení finančního odškodnění pro oběti sexuálního zneužívání ze strany kněží. Odborníci předloží biskupské konferenci mimo jiné podnět, aby každá z potvrzených obětí sexuálního násilí měla nárok až na 400 tisíc eur (přes deset milionů korun), napsal na svém webu týdeník Der Spiegel. Nyní je maximální výše odškodného stanovena na 5000 eur (130 tisíc korun).

Téma sexuálního zneužívání kněžími bude stejně jako loni jedním z klíčových bodů každoročního setkání vedoucích představitelů německé katolické církve ve Fuldě, které potrvá do čtvrtka. Loni hodnostáři představili studii, podle níž katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých. Odborníci jsou ale přesvědčeni, že zneužitých bylo ve skutečnosti několikanásobně více.

V předcházejících měsících pracovní komise složená z třicítky zástupců církve i laické veřejnosti, mezi nimiž byli psychiatři, právníci i zástupci obětí zneužívání, vytvořila seznam možných opatření, která by mohla církev v souvislosti se skandálem kolem zneužívání přijmout. Jedním z nich je podle Spiegelu právě otázka odškodnění.

Odborníci prosazují, aby napříště každá z obětí měla nárok na základní odškodnění ve výši 10.000 eur a dále pak na částku ve výši až 400 tisíc eur, která by byla jakýmsi bolestným. To by mělo sloužit jako náhrada za škody, které psychické problémy spojené se zneužíváním mohly napáchat v profesním i osobním životě obětí. "Nejde jen o uznání křivdy spáchané na obětech. Církev musí převzít odpovědnost i za následky zneužívání," citoval týdeník Matthiase Katsche, představitele sdružení obětí a jednoho z členů pracovní komise.

Pokud by německá církev k takto razantnímu zvýšení nároků na odškodné skutečně sáhla, pak by to znamenalo, že by obětem zneužívání mohla vyplatit až miliardy eur.

Pracovní komise ve svých návrzích dále zmiňuje, že nárok na finanční odškodné by měli mít i pozůstalí po obětech zneužívání a že by o vyplácení peněz mělo rozhodovat grémium nezávislých odborníků.

Návrhy budou členové komise na biskupské konferenci prezentovat v úterý, teprve poté se k nim vyjádří i představitelé církve, napsal Der Spiegel.