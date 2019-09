Německá média píší o porážce, ponížení a katastrofě pro Johnsona

O porážce, ponížení nebo dokonce katastrofě pro britského premiéra Borise Johnsona píší německá média v reakci na úterní verdikt nejvyššího soudu Spojeného království. Ten jednomyslně rozhodl o tom, že pětitýdenní přestávka v zasedání britského parlamentu, kterou si Johnson vynutil, je nezákonná. Za normálních okolností by nyní premiér musel rezignovat, situace nadcházejícího brexitu ale podle německých médií v ničem normální není.

"Boris Johnson chtěl umlčet britský parlament, ale ten smí znovu zasedat - tak rozhodl nejvyšší soud. Soudní verdikt je pro britského premiéra mnohem více než jen porážka," míní server Spiegel Online. O "těžké porážce" píše také list Mitteldeutsche Zeitung, deník Westfälische Nachrichten zase o "zničujícím rozsudku". Podobná slova volí i další média, která se shodují také v názoru, že normálně by šéf vlády musel rezignovat.

"V normálních dobách by musel ministerský předseda po takové porážce ihned odejít. Ale tohle vůbec není normální doba. Brexit vše změnil," konstatuje list Rheinpfalz, podle něhož Johnsona nejvíce poškodí obvinění, že lhal královně. "Boris Johnson neodstoupí, i když by zneužití ústavy z jeho strany bylo možné odčinit jen rezignací," míní také deník Süddeutsche Zeitung. Britský premiér podle něj už nemá co ztratit, a bude tak pokračovat ve svých snahách dosáhnout stůj co stůj vystoupení Británie z Evropské unie k 31. říjnu.

Německý tisk verdikt nejvyššího soudu hodnotí zároveň jako velké vítězství demokracie. "Těžká porážka pro Johnsona dokazuje: Může být poměrně jednoduché odstartovat lživou kampaň. Může se také podařit dostat se s ní k moci a napáchat velké škody. Ale je velmi těžké zadupat parlamentní systém do země," píše Mitteldeutsche Zeitung. "Johnson se o to pokusil. Ale ztroskotal na rozdělení moci," konstatuje dále.

"Politici jako Johnson podkopávají právo a zákony," píše zase list Neue Osnabrücker Zeitung. "Rozsudek nejvyššího soudu se ale staví proti tomu a je vítězstvím demokracie. Nemůže však odvést pozornost od toho, že Johnson a jeho stoupenci brexitu skrze snahy o vystoupení z EU dále umenšují mezinárodní vliv Británie," míní.

Některá další německá média zase poukazují na to, že ve vztahu k brexitu samotnému verdikt soudu nevyřešil jediný problém.