Německá vláda chce dostat pod kontrolu financování mešit na svém území, především těch radikálních, které dostávají peníze ze států v oblasti Perského zálivu. Podle mluvčího ministerstva zahraničí vede Německo nyní jednání hned s několika zeměmi, aby zvýšilo transparentnost financování muslimských modliteben. Už od loňského roku funguje v této oblasti spolupráce s Kuvajtem.

"Kuvajtská vláda se snaží důkladně prověřovat financování projektů v Německu," uvedl mluvčí Christofer Burger. O podobné spolupráci jedná podle něj Berlín nyní s "celou řadou dalších států". O které země se konkrétně jedná, ale Burger odmítl říci.

Už před vyjádřením ministerstva zahraničí informovaly televizní stanice NDR a WDR a list Süddeutsche Zeitung, že se německá vláda snaží přimět některé blízkovýchodní státy včetně Saúdské Arábie, aby přistoupily na spolupráci tajných služeb při prověřování odesílatelů a příjemců finančních prostředků na provoz německých mešit.

Německé ministerstvo vnitra by chtělo dosáhnout co možná největší nezávislosti německých mešit na financích ze zahraničí. V listopadu vyzval ministr vnitra Horst Seehofer muslimskou obec, aby se od peněz ze zahraničí úplně odstřihla. V uplynulých dnech se v Německu debatovalo také o zavedení daně, kterou by platili muslimové a která by umožnila domácí financování provozu mešit. Vzniknout by mohla po vzoru církevní daně, kterou v Německu platí křesťané.

Cílem německých snah je především omezit financování salafistů, tedy přívrženců radikálního výkladu islámu. Podle Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) jich pobývalo v loňském roce na území Německa celkem 10 800.

Velkou roli ve financování německých mešit hraje dlouhodobě Turecko. Vlivná německá muslimská organizace Ditib, která zastřešuje činnost stovek islámských spolků, je pod kontrolou tureckého úřadu pro náboženské otázky Diyanet, jenž vysílá a platí imámy v 900 německých mešitách.