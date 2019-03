Německo prodlužuje přerušení vývozu zbraní do Saúdské Arábie

Německá vláda oznámila, že zákaz exportu zbraní do Saúdské Arábie prodlouží o šest měsíců. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu Der Spiegel může být ohrožen export zbraní i těch evropských partnerů, kterým německé firmy dodávají díly. Berlín loni na podzim vývoz zbraní do Saúdské Arábie pozastavil do doby, než bude vyjasněn případ vraždy novináře Džamála Chášukdžího.

"Zákaz se prodlužuje o šest měsíců do 30. září," napsal v e-mailu mluvčí německé vlády Steffen Seibert. "V tomto období nebudou přijímány nové žádosti o export," dodal.

Zákaz kritizovali evropští spojenci, protože nad již uzavřenými smlouvami za miliardy eur se nyní vznáší otazník. Příkladem může být 48 bojových letounů Eurofighter Typhoon, které má Rijádu dodat britská zbrojovka BAE Systems.

Agentura Reuters napsala, že vláda sice oficiálně nezakázala realizaci již uzavřených smluv, vyzvala však zbrojařské firmy, aby od dodávek zbraní Rijádu upustily.

Novinář Džamál Chášukdží patřil mezi kritiky saúdskoarabského režimu. Loni v říjnu byl brutálně zabit při návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Jeho tělo se nenašlo a spekuluje se, že vraždu nařídil saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán.