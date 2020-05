Německý Červený kříž ukončí pátrání po pohřešovaných z války

Německý Červený kříž (DRK) přestane pátrat po pohřešovaných z druhé světové války, která skončila v roce 1945. Žádosti o pomoc bude jeho pátrací služba přijímat již jen do konce příštího roku, informovala agentura DPA. Na konci roku 2023 hledání zmizelých vojáků wehrmachtu, válečných zajatců či dětí ztracených ve víru války služba úplně zastaví. DRK stále eviduje více než milion nezvěstných z té doby.

Německý Červený kříž pátrá po osudech zmizelých lidí i 75 let po válce. Podle jeho předsedkyně Gerdy Hasselfeldtové ale budou moci lidé žádosti do Mnichova, kde pátrací služba sídlí, posílat již jen do příštího roku.

Zájem o pomoc s hledáním nezvěstných je přitom stále velký: předloni lidé poslali 9000 žádostí a loni dokonce 10 100. "Ve 23 procentech pátrací služba DRK mohla žadatelům o jejich blízkých poskytnout informaci; u německých válečných zajatců v bývalém Sovětském svazu jsou to často údaje o datu úmrtí a posledním místu pobytu," řekla Hasselfeldtová.

V posledních letech se přitom dařilo najít stopu i v některých odložených případech, a to díky zpřístupnění milionů dokumentů z ruských archivů.

Pátrací služba sice přestane za čtyři roky pátrat po zmizelých z druhé světové války, nadále ale bude pomáhat uprchlíkům, které z domovů vyhnaly současné konflikty a kteří přišli o kontakt se svými blízkými.

Krátce po skončení války pátrací služba hledala více než 20 milionů Němců. V roce 1959 ještě zbývalo 2,5 milionu otevřených případů. Mezi těmi objasněnými bylo i na 300 tisíc dětí. Ještě v roce 2010 se díky úsilí pátrací služby po více než 60 letech znovu setkali dva bratři.