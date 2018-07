Nenávist vůči ženám jako zločin? Organizace bijí na poplach

Občanská organizace Fawcett Society v Anglii požaduje prostřednictvím otevřeného dopisu adresovaného policii, aby klasifikovala obtěžování a zneužívání žen, známé pod termínem misogynie, jako zločin z nenávisti. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Sdružení se odvolává na světově známější kampaně #MeToo a #TimesUpp. Ty podle organizátorů britské Fawcett Society upozorňují na obtěžování žen, které je často ve společnosti přehlíženo a považováno za normální. To pak údajně vede až k velmi vážným zločinům.

Termín "misogynie", který pochází původně z řečtiny, znamená právě onu nenávist vůči ženám z důvodu jejich pohlaví a souvisí také s náboženstvím. S křesťanskou vírou bývá například často spojován z důvodu čarodějnických procesů. "Misogynie už je tak rozšířená, že je to považováno za normální. V důsledku toho jsou ženy často obtěžovány. Musíme to začít označovat pravým jménem - zločin z nenávisti," popisuje Sam Smethersová, generální ředitelka organizace Fawcett.

Sajid Mohammed, výkonný ředitel charitativní organizace Himmah v Nottinghamu a politik, dokonce přirovnává misogynii k islamofobii a antisemitismu. "V tomhle případě jde o nenávist, která míří na ženy z důvodu jejich pohlaví. Evropské zpravodajství by proto mělo zveřejňovat co nejvíce zpráv ohledně tohoto problému. Policie a veřejnost až potom porozumí tomu, jak rozsáhlé to je a kolik žen musí čelit obtěžování," vysvětluje Sajid Mohammed a dodává, že společnost nesmí tolerovat jakoukoliv nenávist k jiné osobě.

Podle Sarah Greenové, koordinátorky koalice "End Violence Against Women Coalition", je důležité začít už v raném věku. "Musíme o tom mluvit už i s malými chlapci na školách. Předejdeme tak budoucím problémům," uzavírá Greenová.