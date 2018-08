Nepokoje v Bukurešti: stovky zraněných i hodně zatčených

Ve vlnu násilností se v pátek zvrhla protivládní demonstrace v rumunské metropoli Bukurešti. Zraněno při ní bylo více než 450 lidí a v nemocnici skončilo dalších 70 lidí, z toho 11 policistů. Dva policisté jsou ve vážném stavu. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn a vodní děla, při střetech bylo také několik lidí zadrženo. Organizátoři svolávají další protesty na sobotní večer, informoval server Balkan Insight.

Proti vládě vedené sociálními demokraty v Rumunsku v pátek protestovaly desítky tisíc lidí po celé zemi. V Bukurešti se jich podle agentury DPA sešlo asi 20 tisíc. Protesty zorganizovala uskupení, která sdružují Rumuny pracující v zahraničí. Ti si stěžují na nízké platy, na pokusy vládnoucí strany oslabit rumunskou justici a na korupci.

Aktivisté na sociálních sítích na večer svolávají další protestní akce. Událost s názvem "Neodejdeme, dokud to neuděláte vy!" má začít v 18 hodin místního času (17.00 SELČ).

Radnice rumunské metropole podle policie v pátek nařídila "evakuovat" hlavní bukurešťské Vítězné náměstí v centru města. Postup bezpečnostních složek tak hájil policejní mluvčí Georgian Enache, podle něhož byl zákrok oprávněný, protože demonstranti byli několikrát vyzváni, aby náměstí opustili.

Prezident policejní zákrok odsoudil

Policie během střetů zadržela 33 lidí, uvedla ruská agentura RIA Novosti. Zahájeno bylo osm trestních řízení.

"Důrazně odsuzuji brutální zásahy policie, které byly naprosto nepřiměřené postupu většiny demonstrantů," uvedl již v pátek na Facebooku rumunský prezident Klaus Iohannis, který je kritikem levicové vlády. Postup policie podle něj musí vysvětlit ministerstvo vnitra.

Někteří demonstranti se v metropoli pokoušeli dostat přes příslušníky bezpečnostních složek do budovy vlády. Jiní házeli na pořádkovou policii dlažební kostky nebo zápalné lahve.

V pátek se demonstrovalo i v dalších rumunských městech, tam ale měly na rozdíl od Bukurešti demonstrace relativně klidný průběh, uvedla agentura AP.

Demonstrantům mimo jiné vadí kontroverzní zmírnění trestního zákona, které schválil parlament ovládaný levicí. Podle opozice umožní některým poslancům vládní koalice vyhnout se trestnímu stíhání. Jedním z nich by mohl být i vlivný šéf Sociálnědemokratické strany (PSD) Liviu Dragnea. Je předsedou parlamentu a fakticky řídí vládu; premiérem se nemohl stát kvůli tomu, že byl předloni podmínečně odsouzen za volební podvody a podplácení.

Protest in Bucharest is now violent as protestors are punching police officers and throwing objects at them. pic.twitter.com/KvYO0qhqNt