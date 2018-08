Netanjahu: EU se k nám nechová dobře, chci vyvážit vztahy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si chce vybudovat blízké vztahy s evropskými lídry a vyvážit tak podle jeho slov nepřátelský postoj EU vůči Izraeli. Podle izraelského listu Haarec to bylo hlavním sdělením předsedy izraelské vlády na úvod jeho třídenní návštěvy Litvy.

Netanjahu ve Vilniusu, který je domovem jeho předků, ve čtvrtek oficiálně poděkoval litevskému premiérovi Sauliusu Skvernelisovi za to, že Litva v EU podporuje Izrael, což označil za osvěžující příklad "přímosti, pravdomluvnosti a odvahy".

Zároveň si ve svém projevu neodpustil kritiku Bruselu. " Brusel se k Izraeli často chová špatně," podotkl Netanjahu s tím, že Izrael čelí zkresleným obviněním ze strany EU.

Litva v prosinci pomohla Netanjahuovi setkat se s ministry zahraničí EU tím, že mu zajistila oficiální pozvánku na snídani ministrů před summitem. Krok Litvy byl tehdy vnímán jako odporující protokolu a rozhořčil kancelář šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met this evening with Lithuanian Prime Minister Saulius Skvernelis, at the latter's office in Vilnius.



Also attending the meeting were Lithuanian Foreign Minister Linas Linkevicius, Interior Minister Eimutis Misiunas and the two entourages. pic.twitter.com/kKXOpUD8xn