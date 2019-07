Neznámý muž lezl na mrakodrap v Londýně. Policie ho nechala

U londýnského mrakodrapu The Shard ("střep"), který je nejvyšší budovou v Británii, brzy ráno zasahovala policie kvůli muži šplhajícím bez jištění po jeho hraně. Záběry neznámého odvážlivce zveřejnila na svém twitterovém účtu rozhlasová stanice talkRADIO. Policie později uvedla, že s mužem uvnitř mrakodrapu mluvila, do vazby ho ale nevzala.

Svědci k mrakodrapu přivolali policii kolem 5.15 místního času (6.15 SELČ), přičemž lezec se podle všeho následně dostal až na vrchol budovy. "Na místě byli záchranáři, muž vešel do budovy a tam s ním policisté mluvili. Nebyl zatčen," citoval deník Evening Standard prohlášení policie.

The Shard je vysoký přes 300 metrů a má 95 pater, uvnitř jsou kanceláře, restaurace, obchodní pasáž a hotel. Evening Standard připomíná, že v roce 2013 na něj lezli aktivisté z organizace Greenpeace. Nesli při tom vlajku s heslem "Zachraňte Arktidu" a šlo o jejich protest proti plánům ropné společnosti Shell zahájit těžbu u severního pólu.

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV