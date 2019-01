Norská policie vyšetřuje útok nožem jako terorismus

Norská policie oznámila, že jako terorismus vyšetřuje útok nožem, který se stal ve čtvrtek v supermarketu v metropoli Oslu. Informují o tom tiskové agentury. Podezřelým je dvacetiletý ruský občan, který byl zadržen.

Šéfka norské bezpečnostní policejní služby PST Benedicte Bjoernlandová na tiskové konferenci uvedla, že podezřelý vyšetřovatelům řekl, že chtěl zabít více lidí a že šlo o teroristický útok. Vyšetřování má objasnit, zda útok byl skutečně spjat s terorismem.

"V tuto chvíli nic nenaznačuje, že by do útoku bylo zapleteno více osob anebo že by se chystalo více útoků," dodala.

Atentát se stal v centru norského hlavního města, kde útočník pobodal mladou ženu platící u pokladny za potraviny. Policie jej krátce na to zadržela. Oběť je v kritickém stavu.

Pokud by se teroristická stopa potvrdila, byl by to první útok tohoto typu spáchaný v Norsku, poznamenala agentura AFP.