Norsko pomůže přívrženkyni IS, položí to tamní vládu?

Rozhodnutí Norska povolit ženě spjaté s teroristickou organizací Islámský stát (IS) návrat zpět do země by mohlo mít pro vládu premiérky Erny Solbergové dalekosáhlé negativní důsledky. Uvedl to server The Local.

Oslo v úterý oznámilo, že souhlasí s repatriací ženy spojené s Islámským státem a jejích dvou dětí ze Sýrie do Norska. Rozhodnutí bylo přijato z humanitárních důvodů, uvedla norská vláda, podle níž je jedno z dětí vážně nemocné.

Ministerská předsedkyně Solbergová se ale okamžitě stala terčem kritiky. Protiimigrační Strana pokroku, která je v koaliční vládě partnerem konzervativců Solbergové, zdůraznila, že riziko přijetí osoby napojené na Islámský stát svým významem převažuje nad humanitární povinností země vůči zmíněnému dítěti. Strana pokroku tím de facto Solbergovou obvinila, že nestaví bezpečnost Norska na první místo, napsal The Local.

Šéfka Strany pokroku Siv Jensenová prohlásila, že "pohár trpělivosti se naplnil" a že její strana nehodlá zůstávat součástí kabinetu za každou cenu. Strana pokroku předá Solbergové požadavky týkající se další účasti ve vládě, dodala Jensenová.

Odchod Strany pokroku z vlády by potenciálně mohl vést k tomu, že by premiérka Solbergová byla nucena vypsat předčasné volby, uvedl server The Local. Další možností je, že by se Solbergová pokusila s Jensenovou dojednat novou smlouvu. Konzervativci by pak mohli například pokračovat v čele menšinové vlády s podporou Strany pokroku.

Řada regionálních vůdců protiimigrační strany je podle veřejnoprávní televize NRK nakloněna odchodu z koalice. Poslanec za Stranu pokroku Roy Steffensen obvinil na sociálních sítích vládu z "vyjednávání s teroristy". "Teroristé zvítězili," podotkl na twitteru.

Deník The Local ve svém dřívějším článku uvedl, že žena chystající se k návratu do Norska z Blízkého východu je pákistánského původu. V roce 2013 odcestovala do Sýrie, kde se provdala za norského džihádistu, který poté v bojích v syrské občanské válce padl.

Podle televize NRK má být 29letá matka spojená s Islámským státem po příletu do Norska zatčena a obviněna z členství v teroristické organizaci. Její děti ve věku tři a pět let tedy dostanou dočasného opatrovníka.