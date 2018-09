Nový dálniční most v Janově bude. Stavbu provede ale někdo jiný

Nový dálniční most v italském Janově, který nahradí viadukt, jenž se částečně před třemi týdny zřítil, už nebude stavět společnost Autostrade per l'Italia. Firma, která spravuje italskou dálniční síť, ale zaplatí veškeré náklady, oznámil italský ministr dopravy Danilo Toninelli.

Ministr řekl, že vláda je jednotná v tom, že rekonstrukce nemůže být svěřena někomu, kdo ručil za to, že původní Morandiho most je v dobrém stavu. "Bylo by to bláznovství a neuctivé vůči obětem," řekl podle agentury AFP Toninelli. Neštěstí nepřežilo 43 lidí.

Zodpovědnost za pád mostu je předmětem vyšetřování. Italská vláda ale obviňuje provozovatele komunikace, že nedostatečně investoval do údržby. Kabinet plánuje zadat novou stavbu společnosti Fincatieri, kterou má pod kontrolou stát.

Výkonná rada společnosti Autostrade per l'Italia už vyčlenila 500 milionů eur (12,9 miliardy korun) určených na stavbu, odškodnění pozůstalých a lidí, kteří kvůli zřícení konstrukce přišli o střechu nad hlavou.

Torzo nynější stavby by se mělo začít bourat už během září. Nový most by mohl být vybudován do roka.

Morandiho most v Janově byl frekventovanou trasou místních i cizinců a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou riviérou. Jeho část se za špatného počasí zřítila 14. srpna, z výšky asi 45 metrů spadly na tři desítky aut.