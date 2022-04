Odsouzený Kotleba se neúspěšně domáhal vstupu na jednání slovenské sněmovny

Šéf krajně pravicové slovenské strany Kotlebovci - Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Marian Kotleba, který na začátku dubna po odsouzení za extremistický trestný čin přišel o poslanecký mandát, se v úterý neúspěšně snažil dostat na začínající schůzi sněmovny. Před novináři tvrdil, že nedostal žádný dokument o zániku svého mandátu. Kotlebova snaha dostat se do budovy parlamentu se obešla bez incidentů.

Slovenský nejvyšší soud před třemi týdny uznal Kotlebu vinným v kauze šeků s extremistickou symbolikou, na rozdíl od soudu první instance mu ale vyměřil pouze podmínku. Kotleba pak zpochybňoval, že na základě verdiktu soudu přišel o mandát, což ovšem potvrdili právníci i vedení parlamentu.

Podle slovenské ústavy mandát poslance automaticky zaniká například dnem nabytí právoplatnosti rozsudku, kterým byl poslanec odsouzen za úmyslný trestný čin nebo kterým byl zákonodárce odsouzen za trestný čin a soud nerozhodl o podmíněném odložení výkonu trestu odnětí svobody.

Kotleba už dříve tvrdil, že úmysl mu u soudu nebyl dokázán a že při podmínce nedochází ke ztrátě poslaneckého mandátu. Podle právníků byl Kotleba ale odsouzen za úmyslný trestný čin a poslanci odsouzení k podmínce nepřicházejí o mandát jen v případě nedbalostní trestného činu.

Zástupce parlamentu Kotlebovi u vstupu do Národní rady předal kopii oznámení vedení sněmovny o zániku mandátu poslance a řekl, že do budovy politik může vstoupit pouze jako návštěva. To ale Kotleba odmítl a z parlamentu odešel. "Boj o mandát je boj za svobodu a demokracii. Jde o princip. Bojujeme za lidi," prohlásil poté Kotleba. O dalším svém postupu se prý poradí s odborníky.

Poslanci později hlasováním vzali na vědomí zprávu mandátového a imunitního výboru sněmovny, že Kotleba o mandát přišel. Na Kotlebovo místo nastoupila náhradnice z volební kandidátky LSNS, která v úterý složila poslanecký slib. Mezitím poslanecký klub LSNS ovšem zanikl, protože odsouzením Kotleby klesl počet jeho členů pod minimální hranici osmi členů.

Nejvyšší soud při posuzování Kotlebova odvolání zmírnil právní kvalifikaci žalovaného skutku a politika odsoudil za trestný čin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod. Vyměřil mu trest vězení na šest měsíců, který mu zároveň odložil na zkušební dobu půl druhého roku. Kotleba byl potrestán byl v souvislosti s akcí z roku 2017, kdy na střední škole třem rodinám veřejně předal finanční dar s využitím symbolických šeků. Každý byl na částku 1488 eur (36 300 Kč). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice.

Popularita LSNS se podle průzkumů veřejného mínění na Slovensku nyní pohybuje pod pětiprocentní hranicí, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro vstup do sněmovny. Kotlebovu stranu loni opustilo několik poslanců sněmovny a také jeden europoslanec; přestoupili do hnutí Republika, jehož preference se pohybují kolem šesti procent. Mezi nimi byl i poslanec Milan Mazurek, který v roce 2019 přišel o poslanecký mandát poté, co byl pravomocně odsouzen za xenofobní výroky. Uloženou pokutu Mazurek zaplatil, ve volbách před dvěma lety se znovu ucházel o přízeň voličů a byl zvolen.