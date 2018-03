Ohrožení pro Česko? Rakety z KLDR mohou zničit i střed Evropy

Severokorejské rakety mohou být nyní vybaveny jadernými hlavicemi a zasáhnout by mohly i Německo a střední Evropu. Německým poslancům to za zavřenými dveřmi řekl náměstek šéfa německé Spolkové zpravodajské služby Ole Diehl, napsal německý list Bild am Sonntag. Tajné složky zprávu zatím nekomentovaly.

Spolková zpravodajská služba zároveň pozitivně vyhodnotila nedávná vyjednávání mezi Severní a Jižní Koreou.

KLDR i přes tvrdé sankce, které na zemi uvalila OSN, nadále vyvíjí svůj jaderný a raketový program. Netají se přitom, že chce vyvinout raketu, která by mohla zasáhnout americkou pevninu. Pchjongjang svou činnost vysvětluje jako nutný odstrašující prostředek proti plánované americké invazi. Washington to však odmítá.

Pchjongjang po sérii jaderných a raketových zbrojních testů podnikl od začátku letošního roku řadu diplomatických kroků. Kim Čong-un by se měl v dubnu a v květnu sejít s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem.

Podle jihokorejské agentury Jonhap do Finska odletěl významný severokorejský diplomat. Sejít by se zde měl s bývalými americkými a jihokorejskými činiteli.