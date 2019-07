Omezení migrace. A kdo tu bude pracovat? ptá se starosta

Starosta Londýna Sadiq Khan se postavil proti plánům nové britské vlády, která chce po vystoupení země z Evropské unie rázně omezit imigraci. Podle něj by tato politika měla "ničivé důsledky" a mohla by způsobit, že by v metropoli kvůli přísnějším podmínkám pro udělování pracovních víz chyběly desetitisíce pracovníků v méně kvalifikovaných profesích, například ve stavebnictví, zdravotnictví nebo úklidových službách. Informoval o tom server BBC.

Londýnský starosta vládní plány zpochybnil ve svém pondělním projevu k členům Obchodní a průmyslové komory. Nový kabinet premiéra Borise Johnsona zvažuje možnost navrženou už minulou vládou, že by po brexitu stanovil tvrdší podmínky pro získání pracovních víz. Vláda si přeje do země nalákat zejména kvalifikovanou pracovní sílu a chce, aby na víza dosáhli jen lidé, kteří vydělávají přinejmenším 30 tisíc liber (840 tisíc korun) ročně. Tato podmínka v současnosti platí pouze pro občany zemí mimo EU.

Studie zpracovaná na londýnské radnici ale podle Khana ukázala, že méně kvalifikovanou a méně honorovanou práci nyní v metropoli vykonává na 150 tisíc unijních občanů. Pokud by měli v budoucnu potíže získat víza, měli by zaměstnavatelé zejména v některých sektorech obrovské problémy zaplnit volná místa, což by tvrdě zasáhlo například stavební firmy, pečovatelské služby nebo pohostinství.

"Pokud se bude vláda navrhovaných změn ohledně imigrace držet, pak mám obavy, jaké dopady to bude mít na strukturu města. Dopady na stavebnictví prohloubí krizi dostupnosti bydlení. Dopady na veřejný sektor včetně školství a zdravotnictví mohou být drtivé, a to i na léta dopředu," uvedl Khan, podle kterého by bylo řešením snížení hranice výše platu na 21 tisíc liber ročně.

V současnosti platí pro občany EU pracující v Británii stejné podmínky jako pro Brity. Po vystoupení země z EU chce vláda příchod nových zaměstnanců z EU regulovat, mimo jiné právě zavedením minimálního ročního platu. Vládní dokument ohledně migrace už loni doporučil, aby země nadále neudělovala preferenční status pracovníkům ze zemí EU.