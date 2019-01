Orbán nepodpořil USA. Vůči Číně a Rusku chce být neutrální

Maďarský premiér Viktor Orbán údajně chce být vůči Rusku a Číně "neutrální jako Rakousko". Podle nedělního vydání amerického deníku The Wall Street Journal (WSJ) to šéf maďarské vlády prohlásil minulý měsíc při setkání s americkým velvyslancem. Orbán tak reagoval na požadavek Spojených států, aby k oběma zemím zaujal pevnější postoj. Premiérův mluvčí to ovšem deníku nepotvrdil.

Maďarsko chce podle WSJ nadále přispívat k vojenským kapacitám NATO a oceňuje bezpečnost, kterou mu členství v alianci skýtá. Vysoce postavený maďarský vládní činitel ale deníku řekl, že Orbán kategoricky odmítl požadavek USA, aby Maďarsko důrazněji čelilo vlivu Moskvy a Pekingu v Evropě.

Požadavek se týkal podezření na čínskou kybernetickou špionáž a konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Premiér Orbán je vstřícný vůči čínským investorům do maďarské internetové infrastruktury a blokuje snahy o sblížení Kyjeva s Evropskou unií či NATO.

USA se obávají bezpečnostních hrozeb, které mohou přinést investice čínských a ruských společností do citlivých oblastí, jako jsou telekomunikace, energetika či bankovnictví. Premiér Orbán ovšem rozhodování v této oblasti považuje za vnitřní věc Maďarska. WSJ si všímá, že podobně uvažuje více politiků ve střední Evropě a jmenuje v této souvislosti i českého prezidenta Miloše Zemana.

The Wall Street Journal cituje americké vládní experty, podle nichž Orbánova vyjádření a další neshody mezi Washingtonem a Budapeští, týkající se extradicí či Středoevropské univerzity, podkopávají vzájemnou důvěru. "Člověk si přestává být jistý, jestli je na ně spoleh," prohlašuje dlouholetý expert na Maďarsko v americké administrativě. Rozpory prý ale také vedly k nové diplomatické aktivitě. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo má proto podle WSJ v úmyslu navštívit příští měsíc Budapešť.