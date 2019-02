Orbán rozzuřil Švédsko, spor mezi zeměmi se stupňuje

Švédské ministerstvo zahraničí si předvolalo maďarského velvyslance ve Stockholmu kvůli sporu mezi oběma zeměmi, který vyvolala nedávná švédská kritika na adresu nové maďarské rodinné politiky. Informovala o tom agentura AFP.

Švédská ministryně sociálních věcí Annika Strandhällová 12. února na twitteru napsala, že akční plán na ochranu rodiny představený maďarským premiérem Viktorem Orbánem "připomíná 30. léta minulého století". Ministryně reagovala na vyjádření premiéra Orbána, který při představování nového plánu na podporu rodiny prohlásil, že chce víc "pravých maďarských dětí".

"To, co se děje v Maďarsku, je alarmující. Orbán nyní chce, aby se rodilo víc 'pravých' maďarských dětí," uvedla politička. Poukázala rovněž na to, že tato politika "zpochybňuje nezávislost, za kterou ženy desítky let bojovaly". Maďarské ministerstvo zahraničí si následně předvolalo švédského velvyslance v Budapešti.

Maďarský premiér Orbán, který zásadně zpřísnil migrační politiku země a rád vystupuje s projevy namířenými proti migrantům, minulý týden představil plán na podporu porodnosti, který má přispět k řešení demografické krize v Maďarsku. Plán zahrnuje sérii daňových a finančních benefitů, které mají pomoci rodinám s dětmi. Rodiny s nejméně dvěma dětmi například získají možnost dotovaných půjček k pořízení bydlení. Rodiny s třemi a více dětmi obdrží dotaci ve výši 2,5 milionu forintů (200 tisíc korun) na nákup auta se sedmi a více sedadly.

"V Evropě se rodí méně a méně dětí. Odpovědí Západu je přistěhovalectví. Za každé chybějící dítě přijde nové a čísla budou zase v pořádku. My ale o čísla nestojíme, my potřebujeme maďarské děti," prohlásil Orbán k chystanému podpůrnému programu.