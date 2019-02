Osm hasičů zachraňovalo tlustého potkana. Uvízl v kanálu

Hned osm hasičů v německém Bensheimu zachraňovalo v neděli potkana, který uvízl v díře poklopu kanálu na ulici. Očividně vypasený hlodavec se snažil vylézt z kanálu ven, na cestě se ale zasekl, a tak potřeboval pomoc. Zprávu přinesly německý server Deutsche Welle (DW) a britský Daily Mail.

Bezmocného potkana si všiml jeden z místních obyvatelů, když se vracel domů z práce za svou manželkou Julií a dvěma dcerami. "Když manžel přišel domů, zprvu si myslel, že tam ten potkan jen sedí. Nejprve jsme se ho snažili osvobodit sami. Byl vystrašený, šíleně naříkal a kousal nás do rukavice," citoval Daily Mail Julii.

Po neúspěšném pokusu nakonec zavolali profesionálního záchrance zvířat. "Potkan měl na sobě spoustu zimního tuku a kvůli svým bokům se v kanálu zasekl. Nemohl se posunout ani ven ani zpátky," sdělil agentuře DPA přivolaný záchranář Michael Sehr. Ani jemu se však hlodavce nepodařilo vytáhnout, a tak zavolal na pomoc nedaleký dobrovolnický sbor hasičů.

Osmičlenný tým společně zvedl těžký poklop kanálu a poté potkana bezpečně vytlačil z díry ven. "Zvíře bylo následně vypuštěno do volné přírody. Celá operace hasičů trvala dobrých 25 minut," uvedl v prohlášení hasičský sbor z města Auerbach, které se nachází 30 kilometrů od Bensheimu.

Diese verzweifelte Ratte ist am Sonntag in #Bensheim in einem Gullideckel stecken geblieben. Zum Glück konnte die Berufstierrettung Rhein Neckar den Nager unverletzt befreien. pic.twitter.com/dEaZsAXrJ9 - hessenschau (@hessenschau) 25. února 2019

I nenáviděná zvířata si zaslouží respekt

Uživatelé na sociálních sítích práci hasičů ocenili. "Myslím, že je to skvělé. Každé zvíře si zaslouží pomoc," napsal jeden z komentujících na facebookové stránce skupiny Berufstierrettung Rhein Neckar, která pomáhá zachraňovat zvířata.

Jiní uživatelé však poukázali na to, že záchranná operace potkana byla v rozporu s tím, co například praktikují ve Vestfálsku v Dortmundu. Tam se snaží přemnožené krysy a potkany vyhubit tím, že do kanálů umisťují otrávenou návnadu. Záchranář Sehr však v tom žádný rozpor nevidí. "Dokonce i ta zvířata, která jsou mnohými nenáviděna, si zaslouží respekt," poznamenal.