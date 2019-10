Otázky a odpovědi ohledně brexitu. Jaké budou další kroky?

Otázky a odpovědi kolem dalšího vývoje brexitu (sobotní hlasování v britské Dolní sněmovně pozdrželo schválení upravené brexitové dohody - vláda prohrála hlasování o pozměňovacím návrhu, podle kterého se s definitivním schválením brexitové dohody musí počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva):

Proč byl pozměňovací návrh poslance Olivera Letwina úspěšný?

Návrh, který Dolní komora přijala poměrem hlasů 322 ku 306, prošel především proto, že poslanci nechtěli, aby Británie opustila EU bez dohody. Podle Letwina mohla nastat situace, kdy by po sobotním schválení podmínek brexitu Británie stejně na konci měsíce odešla z EU bez dohody, protože by do té doby příslušný ratifikační zákon neprošel všemi fázemi legislativního procesu.

Musí teď Británie žádat EU o další odklad brexitu?

Britští poslanci v září schválili zákon, podle kterého musí předseda vlády požádat o tříměsíční odklad brexitu (tedy do 31. ledna 2020), pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby souhlasil s odchodem země z EU bez dohody. Premiér Boris Johnson slíbil, že se bude zákonem řídit, vždy ale tvrdil, že o odklad EU žádat nebude.

Johnson v sobotu večer poslal předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi nepodepsaný dopis, v němž požádal o tříměsíční odklad brexitu. V dalším dopise ale uvedl, že s odkladem nesouhlasí a že chce v britském parlamentu co nejdříve prosadit prováděcí zákony k přijaté dohodě i její samotné schválení.

Johnson také vyjádřil přesvědčení, že se celý proces podaří do 31. října dokončit. Podle listu Financial Times (FT) Johnson svými kroky pravděpodobně zákon neporušil. Tusk dopis nekomentoval, ale uvedl, že na jeho základě zahájí konzultace se zeměmi EU.

Jaké se očekávají další kroky britské vlády?

Podle FT by se už v pondělí mohlo v parlamentu konat další hlasování o brexitu, ale není jasné, zda to předseda Dolní komory John Bercow umožní. Pravděpodobnější je, že vláda v úterý předloží ke schválení prováděcí právní předpisy. Hlasování by mohlo naznačit, zda poslanci nakonec podpoří Johnsonovu dohodu o odchodu z EU. Poslanci také budou požádáni, aby hlasovali o návrhu programu, který stanoví, že prováděcí zákony projdou celým parlamentním procesem do 31. října.

Londýn informoval Brusel, že v pondělí předloží Johnsonova vláda parlamentu zákony začleňující brexitovou dohodu do britského práva a na úterý chystá hlasování o dohodě samotné.

Projde hlasování o brexitových zákonech?

Je to možné. Mnoho poslanců však podle FT bude považovat debatu o tak důležité právní úpravě do 31. října za příliš krátkou.

Jaké mohou být důsledky sobotního hlasování?

Pravděpodobnost, že Británie odejde z EU bez dohody k 31. říjnu je podle FT malá. Johnson ztratí možnost obejít zákon požadující odklad brexitu. EU ho neodmítne, protože nechce být obviňována z neřízeného odchodu Británie.

O trochu silnější pozici teď mají ti, kteří požadují druhé referendum o odchodu Británie z EU, neboť sobotní hlasování zvyšuje pocit zmatku kolem brexitu. Také se otevírá možnost podrobit Johnsonem připravenou dohodu pečlivému zkoumání.

Johnson stále ještě může zajistit odchod Británie z EU k 31. říjnu. Snižuje se přitom pravděpodobnost uspořádání předčasných voleb do Vánoc, neboť parlament bude zasedat ještě v listopadu a na přípravu voleb bude málo času.