Pád mostu v Janově nepřežilo nejméně 42 osob, český řidič žije

Zřícení dálničního mostu v Janově na severu Itálie si v úterý vyžádalo nejméně 42 mrtvých. V rozhlasové stanici RAI o tom informoval janovský prokurátor Francesco Cozzi. Tragická bilance se podle něj může zvýšit. Na místě nyní odklízejí sutiny a hledají přeživší čtyři stovky hasičů.

Na rušné dálnici A10 v Janově se zřítila část mostu v délce jednoho sta až dvou set metrů. Z výšky 45 metrů přitom spadlo na 35 osobních aut a tři kamiony, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života.

"Všechny dostupné prázdné prostory (mezi sutinami) už byly prohledány, nyní odstraňujeme největší kusy trosek," uvedl šéf hasičů Emanuele Gissi. Na místo byly kvůli tomu přepraveny dva velké jeřáby.

"Nevíme, zda jsou na místě ještě nějací přeživší, ale je naším úkolem je hledat," dodal. Toto hledání podle něj zabere "dny".

ANSA už v noci na středu s odvoláním na sdělení ministerstva vnitra napsala, že mezi oběťmi jsou i tři děti ve věku osmi, dvanácti a třinácti let.

Příčina zřícení mostu není známa. V době neštěstí silně pršelo a někteří lidé tvrdí, že k tragédii přispělo podmáčení půdy. Svědci události také řekli, že do jednoho pilíře udeřil blesk. V italských médiích se ale objevují také zprávy, že most ze 60. let minulého století byl často opravován a že experti upozorňovali na nedostatečnost těchto oprav.