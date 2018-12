Pamela Andersonová hájí migranty: Kurz Itálie připomíná fašismus!

Éru fašismu připomíná současné dění v Itálii americké herečce a aktivistce Pamele Andersonové, která postoj tamější populistické vlády k migraci, špatný hospodářský stav Itálie, takzvané hnutí žlutých vest ve Francii a situaci v Evropě zhodnotila v sérii příspěvků na twitteru. Italský vicepremiér Matteo Salvini, šéf protiimigrační Ligy a nejvýraznější osoba kabinetu, na sociálních sítích v reakci konstatoval, že hvězdu seriálu z 90. let Pobřežní hlídka měl raději v plavkách. Informovala o tom agentura DPA.

"Itálie je krásná země a mám ji opravdu ráda - od jídla přes módu a historii až po umění - ale velmi mě znepokojují současné tendence, které mi připomínají 30. léta," napsala Andersonová ve středu na twitteru. "Strach a nejistota ve všech vrstvách společnosti, každodenní útoky na uprchlíky a migranty, prohlubující se ekonomická krize," dodala.

Posléze připomněla Salviniho konstatování, že francouzský prezident Emmanuel Macron "je problémem Francouzů", které interpretuje tak, že hnutí takzvaných žlutých vest, jež z původního nesouhlasu se zvýšením daně na pohonné hmoty přerostlo do projevů celospolečenské nespokojenosti, se týká pouze Francie.

S tím ale Andersonová nesouhlasí. "To, co se děje ve Francii, je evropský problém, stejně jako jsou evropský problém protiimigrační opatření a skluz k nové formě fašismu v Itálii," napsala aktivistka, podle níž "by si s hlubokou ekonomickou, sociální a ekologickou krizí Evropy poradilo pouze panevropské probuzení překračující hranice".

Od italského vicepremiéra a ministra vnitra Salviniho, který tvrdou politiku vůči migrantům prosadil, se ale Andersonová podle italského tisku dočkala jen sexistické poznámky, že ji měl raději v plavkách. A poté ji Salvini, třebaže se označil za velkého fanouška seriálu Pobřežní hlídka, na facebooku zařadil do negativní kampaně, jíž Liga láká na svou sobotní manifestaci v Římě. Tváře svých odpůrců zachycené v nelichotivém okamžiku umísťuje Liga na sociální sítě s nápisem "Ten tam nebude" či "Ta tam nebude".

Podobně laděným komentářem ohodnotil hereččin aktivismus minulý týden i australský premiér Scott Morrison. Andersonová jej vyzvala, aby se přičinil o návrat Juliana Assange do Austrálie. Spoluzakladatel serveru WikiLeaks žije od roku 2012 na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Skrývá se zde z obav, aby nebyl vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku nebo v Afghánistánu.

Morrison její návrh odmítl. "Mám spoustu kamarádů, kteří se mě ptali, jestli by nemohli být moji zvláštní vyslanci a ten problém s Pamelou Andersonovou vyřešit," uklouzlo australskému premiérovi v rozhovoru s rozhlasem.

Jednapadesátiletá herečka Morrisona kritizovala za "oplzlou poznámku", kterou podle ní "zjednodušil a vysmál se utrpení jednoho Australana (Assange) a jeho rodiny".