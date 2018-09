Papež zakročil. Podezřelého ze zneužívání dětí "vyhodil"

Vatikán zbavil úřadu chilského kněze Cristiana Prechta, který je podezřelý z pohlavního zneužívání dětí a který byl už v roce 2012 potrestán kvůli nevhodnému chování vůči nezletilým. Podle agentury AFP to oznámilo arcibiskupství v chilské metropoli. Chilská prokuratura uvedla, že kvůli uvedeným problémům je vyšetřováno 158 osob působících v katolické církvi v Chile, včetně duchovních.

Papež František v sobotu vydal dekret, jímž zbavil reverenda Cristiana Prechta Baňadose "statusu duchovního"... a zároveň i "veškerých povinností, které jsou spojené se svěcením", sdělilo santiagské arcibiskupství ve svém oznámení.

AFP zároveň upozorňuje, že Cristian Precht je v Chile považován za symbolickou osobnost obrany lidských práv během vojenské diktatury Augusta Pinocheta v letech 1973 až 1990. V tomto období měla junta na svědomí životy více než 3200 lidí.

Chilská katolická církev už v roce 2012 Cristiana Prechta zbavila kněžského úřadu na pět let poté, co vatikánská Kongregace pro nauku víry ověřila a potvrdila vyšetřování, které označilo jako "pravděpodobné informace o nevhodném chování vůči plnoletým i nezletilým osobám".

Nedávno byl tento kněz obviněn oběťmi, že zatajoval skutečnosti o pohlavním zneužívání páchaném osobami působícími v chilské katolické církvi v uplynulých desetiletích.

