Parlament nemůžete obejít. Aktivistka je připravena žalovat vládu

Britská aktivistka Gina Millerová, která se snaží zabránit neřízenému brexitu, chce zažalovat vládu, pokud se nástupce v premiérském křesle po odcházející ministerské předsedkyni Therese Mayové pokusí obejít parlament při prosazování odchodu z Evropské unie bez dohody. Informoval o tom portál BBC.

Investiční manažerka a filantropka Millerová již v minulosti u soudu uspěla s požadavkem, aby vláda musela mít k zahájení jednání o odchodu země z EU souhlas parlamentu.

V rozhovoru s televizí Sky News Millerová řekla, že se nesnaží zastavit brexit, ale že bojuje za suverenitu parlamentu. Zastánci důrazné odluky od Bruselu včetně některých poslanců ale její aktivity kritizují s tím, že není možné využívat soudy ke svázání zákonodárců. Většina členů dolní komory parlamentu totiž nesouhlasí s možným odchodem z unie bez dohody, což teoreticky znamená, že nový premiér takové řešení nebude schopen prosadit.

Kandidáti na premiéra, kterými jsou bývalý ministr zahraničí Boris Johnson a současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, shodně tvrdí, že se chtějí na odchodu s Bruselem dohodnout, ale že se země zároveň musí připravit na možnost nedohody. Zatímco Hunt jasně odmítl, že by se v případě odchodu bez dohody pokusil parlament obejít, Johnson to nevyloučil. Nyní za to Johnson čelí kritice.

Média spekulují, že případnou patovou situace v parlamentu by bylo možné vyřešit tím, že příští premiér by na podzim ukončil aktuální schůzi, která začala před dvěma lety, a začátek nové by záměrně odložil tak, aby Británie z EU i proti vůli poslanců odešla 31. října bez dohody.