Parlamentní přestávka? Johnson nahrává oponentům, píší britská média

Jako velmi riskantní tah a také jako hozenou rukavici směrem k oponentům hodnotí britská média postup premiéra Borise Johnsona v souvislosti s přestávkou parlamentu v týdnech před termínem brexitu. Někteří komentátoři se domnívají, že strategie může uspíšit snahy odpůrců premiérova brexitového plánu a přinést brzké hlasování o důvěře vládě. Podle analýzy televize Sky News vývoj svědčí o tom, že britská vláda se se zbytkem Evropské unie chce na podmínkách brexitu dohodnout.

"Aby bylo jasno, tohle není o rutinní parlamentní proceduře, ani o novém vládním programu, je to o omezení schopnosti parlamentu zasahovat do vládních plánů ohledně brexitu. To ale neznamená, že jsme odsouzeni k brexitu bez dohody. Naopak si myslím, že to spíše potvrzuje, že Downing Street usiluje o dohodu," píše politický reportér Sky News Lewis Goodall.

Reportéři listu Financial Times (FT) se stejně jako on domnívají, že Johnsonovy plány se upínají k summitu Evropské rady, který se koná 17. a 18. října. Poté by mohl britským poslancům předložit upravenou verzi stávající brexitové dohody a dát jim na výběr mezi touto variantou a brexitem bez dohody. "V libovolném momentě se to může pokazit a pravděpodobnost předčasných voleb bude po celou dobu vysoká," poznamenal Goodall.

Hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová uvádí, že "rozhodný a hluboce riskantní" Johnsonův plán by mohl zvýšit úsilí kritiků jeho brexitové strategie. Už příští týden by tak mohly přijít na řadu pokusy o schválení zákona, který by "preventivně" vyloučil brexit bez dohody, případně i snaha vyslovit nedůvěru vládě.

"Jakýkoli smysluplný pokus zastavit odchod bez dohody nyní musí přijít příští týden," uvádí komentátor FT Robert Shrimsley. Současná situace podle něj ukazuje, že premiérovi a jeho poradcům se zatím daří přechytračit tábor kritiků. "Ale i když by se jeho oponenti pochlapili, premiér se zjevně připravuje na volby na téma 'lid versus parlament' a vyzývá své rivaly, aby hozenou rukavici zvedli," napsal.

Podobně se vyjádřil šéf politického zpravodajství bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn, který zablokování parlamentu do poloviny října považuje za nejtroufalejší tah Johnsonova premiérství. "Je Borisovým skutečným cílem vykoledovat si příští týden hlasování o nedůvěře a vynutit si předčasné volby na jeho preferovaném bojišti?" spekuloval v příspěvku na twitteru.

Krátkodobé přerušení zasedání parlamentu před zahájením nové schůze je v britské politice za normálních okolností rutinní záležitostí, ke které dochází zhruba jednou ročně. Na současném postupu vlády ale vzbuzuje značné vášně načasování a také délka parlamentní přestávky. Ta pravděpodobně potrvá pět týdnů, a podle informací deníku The Guardian tak půjde o nejdelší takovéto přerušení od roku 1945.

Ve středečním bleskovém průzkumu agentury YouGov vládní strategii vyjádřilo podporu pouze 27 procent z více než pět tisíc dotázaných Britů. Nesouhlasilo s ní 47 procent respondentů.